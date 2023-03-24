International Business — отзывы о компании, личный опыт клиентов Интернешнл Бизнес

International Business – это международная компания, которая занимается профессиональным решением юридических вопросов клиентов при иммиграции в ЕС и другие государства Европы, а также в наиболее прогрессивные страны мира — США, Канаду, ОАЭ и т.д. Клиенты обращаются сюда за помощью в оформлении гражданства, временного (ВНЖ) или постоянного (ПМЖ) вида на жительство по ускоренным процедурам.



В число программ, по которым работает Интернешнл Бизнес, входят: инвестиционные, натурализация и репатриация. Последнюю клиенты выбирают для оформления гражданства в ЕС, и судя по отзывам об International Business от клиентов, причина тому небольшие сроки, доступная стоимость и получение большого количества привилегий.

Главное о компании International Business

Интернешнл Бизнес помогает клиентам на пути оформления иммиграционного статуса за границей и решает все возникающие юридические проблемы. Лидер компании и ведущие эксперты довольно публичные люди. А дополнительным фактором открытости по отношению к клиенту являются 4 офлайн-представительства в разных городах мира – Лондоне, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Преимущества жизни в Европейском союзе

Клиенты, уже оформившие гражданство с Интернешнл Бизнес, в отзывах приводят ряд преимуществ жизни в Европейском союзе:

• Защищенность при трудоустройстве, высокий уровень оплаты труда и больше карьерных возможностей.

• Качественное медицинское обслуживание.

• Сильная социальная поддержка от государства.

• Высокий показатель безопасности, низкий уровень коррупции и правовая защита.

• Небольшие проценты по кредитам.

• Доступное образование, признаваемые в мире европейские стандарты.

Учитывая отзывы клиентов International Business, можно сказать, что переезд в ЕС — это шанс для каждого получить достойный уровень жизни.

Отзывы клиентов об International Business

Компания International Business публикует отзывы клиентов у себя на официальном сайте. В отзывах иммигранты пишут о своём личном опыте, как получали ВНЖ, ПМЖ, гражданство, как работают юристы и чем они помогают. Читая отзывы об International Business на официальном сайте, каждый найдёт важную информацию о процедурах и реальную картину процесса оформления статуса за границей.

На форумах об International Business пишут также немало отзывов. Десятки клиентов и других иммигрантов обсуждают тему сотрудничества с юристами. Тут можно найти полезные материалы, которые помогут подготовиться к процессу иммиграции.

Иммиграционные услуги компании

International Business работает уже 20+ лет на миграционном рынке и на сегодняшний день предлагает широкий пулл программ иммиграции в разные страны мира. Среди огромного количества услуг клиенты могут выбрать оптимальную миграционную процедуру под свою ситуацию. Сделать это помогают юристы в ходе бесплатной консультации. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, рекомендуемые программы гарантировано приведут к ожидаемому результату. Всего есть три основных направления, позволяющие получить гражданство:

• Натурализация. Плюсом этой программы является то, что она доступна всем, без привязки к национальности или инвестициям. Из минусов – срок ожидания получения гражданства от 10 лет и более.

• Репатриация. Главное требование – наличие прямого родственника (один из родителей, бабушка или дедушка) с этнической или территориальной принадлежностью к выбранному государству. Этапы и сроки такой процедуры зависят от миграционного законодательства последнего. Отзывы иммигрантов говорят о том, что это самый быстрый способ получения гражданства ЕС.

• Через инвестиции. В зависимости от страны условия оформления статуса отличаются: суммой, целью инвестирования и сроками получения миграционного статуса.

Исходя из отзывов, которые пишут клиенты об International Business, приоритетной услугой является оформление паспорта ЕС через программу восстановления гражданства (репатриация). Так, в компанию нередко обращаются за помощью в оформлении следующих статусов и документов:

• Гражданство Румынии;

• Гражданства Болгарии;

• Карта поляка.

За годы работы с этими программами юристы Интернешнл Бизнес отработали точный алгоритм действий, следуя которому клиент сможет получить положительный результат за максимально короткие сроки.

Гражданство стран Европейского союза

Компания International Business помогает оформить гражданство следующих стран: Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Франция. Изучая отзывы о компании, можно выделить два самых популярных направления:

• Получение гражданства Румынии по репатриации. Необходимо доказать, что прямой родственник заявителя до третьего колена жил на Буковине или Бессарабии в 1918-1940 годах. Срок ожидания – от 1 года.

• Оформление гражданства Болгарии по репатриации. Подаваться имеет право тот, у кого один из родителей, дедушек или бабушек имеет болгарскую национальность. Срок ожидания от 1,5 лет.

С паспортами Болгарии и Румынии можно свободно проживать на территории всего Европейского союза, это преимущество часто упоминают в отзывах. Интернешнл Бизнес помогают иммигрантам найти документальные доказательства этнической или территориальной принадлежности через государственные архивы.

Вид на жительство в ЕС

International Business также предлагает услуги по оформлению вида на жительство для обучения, работы, создания бизнеса или инвестиций. Компания помогает оформить ВНЖ в таких государствах как Франция, Сербия, Черногория, ОАЭ, Венгрия и другие.

Программы между собой отличаются. К примеру, одно из основных и популярных направлений, судя по отзывам клиентов Интернешнл Бизнес, по которому юристы работают ещё с 2018 года — это оформление ВНЖ во Франции. Его можно получить по одной из трёх программ:

• Виза Passeport talent* — по ней можно получить ВНЖ Франции, а после 5 лет проживания в ней претендовать на ПМЖ и ещё через 10 лет на гражданство по упрощённой процедуре.

• French Tech Visa** — создатели стартапов могут пройти конкурс во Франции. Победитель получает 45000 евро и возможность оформить паспорт ЕС по ускоренной программе.

Passeport talent* — это программа для тех, кто будет полезен для развития экономики и страны в целом.

French Tech Visa** — специальная виза для сотрудников стартапов и их владельцев, которые хотят иммигрировать во Францию.

О компании пишут авторитетные СМИ

Популярные СМИ упоминают в своих публикациях International Business как профессионалов. О них регулярно пишут Аргументы и Факты, Коммерсантъ, РБК, Радио Москвы, MKRU, Интерфакс и другие. Юристы компании нередко выступают в роли экспертов при освещении различных событий в миграционной сфере, дают рекомендации читателям, интересующимся переездом за рубеж..

Что говорят эксперты об International Business

Миграционные эксперты пишут о Интернационал Бизнес на разных ресурсах — в личных блогах, на тематических форумах, в аналитических изданиях. В своих отзывах и обзорах специалисты отмечают, что на официальном сайте всегда актуальные новости, корректные описания миграционных процедур и списки необходимых документов. Также упоминается, что у компании International Business доступные цены, соответствующие рынку.

Говоря о стоимости услуг, эксперты отмечают, что юристы работают без посредников, поэтому цены лояльные и обоснованные. В целом, миграционные эксперты рекомендуют оформлять гражданство с International Business LLC и отзываются о ней в позитивно.

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