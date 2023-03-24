«Патрис Лумумба не стяжатель, а борец за справедливость»

Российскому университету дружбы народов возвращено имя Патриса Лумумбы, об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. Вуз назывался в честь первого премьера республики Конго с 1961-го по 1992 год. Официальная причина утраты имени Лумумбы — переименование университета. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что герои прошлого не очень вписываются в день сегодняшний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Это новость пришла чуть ли не с пометкой «молния»: Российский университет дружбы народов вновь будет носить имя Патриса Лумумбы. Может быть, молодые да и не только уже не помнят или, даже страшно подумать, не знают, кто, собственно, такой Патрис Лумумба. Это борец за независимость республики Конго против бельгийских колонизаторов. Политик левых взглядов и друг СССР, правда, продержался он недолго: в стране после изгнания империалистов разразился политический кризис, Лумумба был убит. В Москве очень сожалели и в результате его именем назвали Университет дружбы народов. В этом вузе тогда, в начале шестидесятых, обучались и сейчас обучаются иностранные студенты, в том числе из борющихся стран Африки.

В 1992 году в связи с распадом Советского Союза учебное заведение обрело букву Р в начале и утратило имя Патриса Лумумбы. Почему, понятно: тогда западный империалистический и колониальный мир перестал для нас быть таковым и стал дружеским. Впрочем, довольно истории. Хотя нет, все-таки нужно сказать, что многие поколения студентов бережно сохранили и пронесли сквозь года прозвище «Лумумбарий». И теперь оно возвращается на законное место.

И вот в который раз приходится задаваться вопросом, а все ли здесь однозначно? Дело в том, что левые идеи, в том числе борьба с капиталистами, богатеями и колонизаторами, нынче очень даже популярны. Равно как и лидеры вроде Патриса Лумумбы, Эрнесто Че Гевары, Фиделя Кастро, Сальвадора Альенде и иже с ними. Что их объединяет? Все они революционеры.

И тогда возникает второй вопрос — что представляет из себя современная Россия? По крайней мере, никакого социализма в смысле свободы, равенства, братства, тем более бесклассового общества, у нас нет и в помине. А вот капитализм есть, как его ни назови. А молодежь же она такая, порой многого не понимает.

Вот есть герой — Патрис Лумумба, не стяжатель, а борец за справедливость, с которого предлагается брать пример. Так молодые люди и возьмут. И что тогда делать прикажете? Как объяснить тому же студенту РУДН, почему у одних «Мерседесы», а другие, извините, пешком? Разве этому их учат Патрис Лумумба и Фидель Кастро Рус?

И, наконец, третий вопрос, совсем крамольный — а куда подевались современные герои, если мы все пытаемся найти их в прошлом?

И здесь тоже нет однозначного ответа. Так что, как ни крути, все равно получается «Лумумбарий», народное творчество не обманешь, как ни старайся.

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