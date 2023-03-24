Форель идет на вырост

Крупный производитель лосося и форели «Инарктика» расширяет мощности в условиях сокращения предложения на российском рынке красной рыбы. Компания приобрела рыбоводный завод в Нижегородской области, что позволит увеличить производство мальков. Свободная ниша на рынке сохранится еще несколько лет, а из-за большей доступности форель теснит лосось на полках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Управляющее комплексом для разведения осетров в Нижегородской области ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» перешло под контроль российского производителя атлантического лосося и форели «Инарктика». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 17 марта. По собственным данным, комплекс общей площадью более 5,7 тыс. кв. м включает цех разведения мальков, установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) для содержания рыбы и мощности переработки. В «Инарктике» и бывший владелец Мулинского рыбоводного хозяйства Герман Магин сделку не прокомментировали.

У «Инарктики» есть права на 35 участков для выращивания лосося и форели в акватории Баренцева моря и озерах Карелии с потенциальным объемом производства 50 тыс. тонн рыбы в год. В 2021 году продажи компании выросли на 80%, до 27,9 тыс. тонн, более свежих данных нет. По итогам января—сентября 2022 года выручка ПАО «Инарктика» год к году выросла втрое, до 3,76 млрд руб., чистая прибыль была 3,5 млрд руб. В декабре 2022 года владевший около 47% «Инарктики» Максим Воробьев и его брат губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попали под санкции США. После этого компания сообщила о снижении доли Максима Воробьева до менее чем 24%.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что нижегородский комплекс был оценен примерно в 150 млн руб. Завод требует модернизации, после которой можно нарастить объем производства, что позволит «Инарктике» увеличить мощности по разведению мальков в России, говорит собеседник “Ъ”. В 2022 году «Инарктика» приобрела два рыбоводных комплекса в Калужской области. Как сообщали власти региона, на предприятиях планируется выращивать мальков, которые затем будут доставляться в Мурманскую область.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорит, что мальков форели выращивают только в пресной воде, а при достижении массы 10–20 г пересаживают в морскую акваторию. Как отмечает эксперт, возможно, строительство УЗВ в Мурманской области дороже, чем покупка отдаленного комплекса и расходы на перевозку. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что «Инарктика», вероятно, старается максимально обеспечить себя мощностями для получения мальков и загрузить имеющиеся рыбоводные участки. Из-за сокращения импорта красной рыбы в 2022 году ниша для расширения производства на рынке может сохраняться еще лет пять, отмечает он. А «Инарктика», по словам эксперта, один из немногих в РФ поставщиков охлажденной красной рыбы, которая ценится лучше мороженой.

По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), Чили и Фарерские острова обеспечивали около 60% импорта лососевых и филе красной рыбы в России. После ужесточения западных санкций против РФ в связи с военными действиями на Украине эти поставки оказались под давлением. В 2021 году импорт и внутреннее производство красной рыбы оценивались в 152 тыс. тонн. Из-за снижения предложения средняя стоимость лосося в 2022 году выросла на 25% год к году, превысив 1 тыс. руб. за 1 кг, подсчитали в НРА.

Как отмечает Илья Березнюк, рост цен негативно отражается на потреблении красной рыбы, но форель все еще остается сравнительно доступной и, возможно, «Инарктика» в первую очередь будет наращивать производство именно форели. В Ассоциации компаний розничной торговли отмечали, что в четвертом квартале 2022 года продажи лосося сократились более чем на 30%, но на схожую величину вырос спрос на форель, которая на 30–40% дешевле.

Анатолий Костырев