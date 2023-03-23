Не день «Металлурга»

В play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги определился еще один участник третьего раунда. В финал Восточной конференции пробился «Авангард», который неожиданно быстро разобрался с «Металлургом» и выиграл серию — 4:0. В решающем матче, который состоялся в Магнитогорске, омичи одержали победу со счетом 4:1 благодаря дублю Рида Буше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автор двух забитых шайб — игрок омского «Авангарда» Рид Буше (в центре) Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Следующая фотография 1 / 6 Автор двух забитых шайб — игрок омского «Авангарда» Рид Буше (в центре) Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

Наверное, в «Авангарде» и сами не ожидали, что в противостоянии с «Металлургом», матерым кубковым бойцом, финалистом прошлогоднего play-off, все может закончиться так быстро и что для победы хватит лишь четырех матчей. Но фортуна явно благоволила «ястребам» в этой серии: в трех предыдущих встречах они всякий раз забрасывали на одну шайбу больше, забрали два овертайма и повели — 3:0.

Вероятно, сказалось и то, что магнитогорцы намучились в первом раунде с «Автомобилистом», сыграв тяжелые семь матчей, а с учетом дополнительного времени практически восемь, тогда как «Авангард» потратил на «Сибирь» только пять с двумя короткими овертаймами. Так что омичи, видимо, были свежее.

Четвертая игра началась для «Авангард» лучше некуда. Уже на первой минуте вроде бы не таивший большой опасности вход в зону «Металлурга» привел к тому, что шайба после рикошета буквально прискакала на пятак, куда приехал Сергей Толчинский и с отскока ото льда в касание отправил ее в ворота. Голкипер хозяев Эдвард Паскуале, кажется, даже не понял, как так получилось.

Ситуация обязывала «Магнитку» рисковать, но быстро пропущенный гол, похоже, несколько остудил пыл магнитогорцев.

Команда Ильи Воробьева долго раскачивалась, но помогли два подряд удаления у «Авангарда», и она забила в формате «пять на три». Защитник Григорий Дронов замкнул поперечную передачу Брендана Лайпсика, а потом еще едва не забросил похожую шайбу в большинстве «пять на четыре». Вратарь Василий Демченко выручил гостей.

Первый период так и закончился вничью — 1:1, как было и в прошлом матче. Вторая двадцатиминутка тоже проходила в равной борьбе с обоюдными атаками, хотя и без ярких голевых моментов. Но момент придумал Корбэн Найт, который стянул на себя трех магнитогорцев и выложил шайбу на крюк Риду Буше, а лучший бомбардир «Авангарда» в нынешнем play-off доставил ее в сетку. А Толчинский сразу же мог оформить дубль, убежав один на один с Паскуале.

Омичи провели еще несколько активных смен и тем самым как минимум убили время, отняв его у «Металлурга». Только в конце периода хозяевам удалось прижать соперника к воротам, а у Максима Карпова был хороший шанс и поразить их, но, в отличие от того же Толчинского, нападающий «Магнитки» не попал по прыгающей шайбе, оказавшись в одиночестве на пятаке.

В заключительном отрезке встречи хоккеисты «Авангарда» играли по счету и довольно уверенно оборонялись, а если представлялась возможность, и в чужую зону наведывались.

Один из таких визитов обернулся третьим голом — и опять сработала североамериканская связка Найт—Буше. Первый, уже теряя равновесие, отдал удивительно точный пас из-за ворот, а второй, успев обработать шайбу и даже прицелиться, недрогнувшей рукой поставил «Металлург» на грань вылета из Кубка Гагарина. Вообще магнитогорцам прилично досталось от Буше, который также отметился дублем во втором матче и еще забил в первом.

Между тем подопечным Воробьева нужно было отыграть разницу «минус два» за 13 с лишним минут. В принципе у них оставалось достаточно времени, но они уже сами не верили в то, что это возможно. Третий гол, по сути, деморализовал сталеваров. Они попробовали что-то сделать, сняв вратаря за три с половиной минуты до сирены, и пропустили в пустые ворота после броска Алекса Бродхерста. А при счете 1:4 «Магнитка» уже прекратила какое-либо сопротивление и признала победу «Авангарда». «Ястребы» завоевали путевку в финал Восточной конференции, где, судя по всему, им предстоит встретиться с «Ак Барсом», который выигрывает у «Адмирала» — 3:1 — и уже в пятницу на своей площадке может закрыть серию.

Александр Ильин