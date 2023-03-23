Банк остался при своем

Как стало известно «Ъ-Юг», банк ВТБ не смог оспорить отказ Арбитражного суда Краснодарского края в привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 580 млн руб. руководства ООО «Кубанская финансовая компания (КФК)». ВТБ утверждает, что лица, контролировавшие КФК, в том числе ПАО «Крайинвестбанк», причастны к выводу активов КФК, что не позволило компании исполнить договор поручительства по обязательствам олимпийского застройщика «Тоннельдорстрой». Суд счел, что факт недобросовестных действий не доказан, а сроки привлечения к ответственности истекли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сроки привлечения руководства КФК к ответственности истекли

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Сроки привлечения руководства КФК к ответственности истекли

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал ПАО «Банк ВТБ» в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Кубанская финансовая компания» лиц, контролировавших должника. Материалы размещены в картотеке суда.

Банк просил солидарно взыскать 580 млн руб. с учредителей КФК Алексея Дедюхина и Алексея Коннова, а также с бывшего директора компании Алексея Скрыглюкова. Кроме того, ВТБ настаивал на том, что отвечать по долгам КФК должен банк РНКБ, являющийся преемником ПАО «Крайинвестбанк» — фактического учредителя компании КФК.

Позицию ВТБ поддержал конкурсный управляющий КФК Андрей Долженко.

ООО «Кубанская финансовая компания» было признано несостоятельным в августе 2016 года, основной кредитор — ПАО «Банк ВТБ», которое предъявило КФК финансовые претензии в связи с договором поручительства по обязательствам сочинского ООО «Тоннельдорстрой (ТДС)». Фирма «ТДС», принадлежавшая Юрию Мордвинкову, была исполнителем крупных контрактов по дорожному строительству в ходе подготовки к Олимпийским играм. Компания «ТДС» строила автодорогу от села Эсто-Садок до комплекса «Горная Карусель» (стоимость 2,3 млрд руб.) и до комплекса трамплинов (стоимость 3,6 млрд руб.), а также другие значимые дорожные объекты. Выручка «ТДС» в 2012 году (последние опубликованные данные) составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. (данные kartoteka.ru). В 2013 году Юрий Мордвинков уступил Кубанской финансовой компании права на 80% долей ООО «ТДС», в 2014 году застройщик привлек кредит на 700 млн руб., поручителем по которому выступила КФК.

Поскольку заемные средства были возвращены не в полном объеме, ВТБ обратился в суд за взысканием задолженности с заемщика и поручителя. В ходе банкротства Кубанской финансовой компании конкурсный управляющий и ВТБ сообщили суду, что считают фактическим владельцем КФК принадлежавший краевой администрации Крайинвестбанк (в настоящее время — РНКБ), данные об этом устанавливались в других судебных процессах. По мнению ВТБ, контролирующие лица Кубанской финансовой компании незадолго до начала судебных процессов по взысканию задолженности незаконно вывели все ликвидные активы (недвижимость, ценные бумаги) в подконтрольные структуры.

Алексей Дедюхин, Алексей Коннов, Алексей Скрыглюков и банк РНКБ не признали требование ВТБ о привлечении их к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Краснодарского края, изучив доводы сторон, в удовлетворении требований ВТБ отказал, 15-й апелляционный арбитражный суд с этим согласился.

По мнению партнера адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, судебные акты по данному делу — это свод почти всех стандартных оснований для отказа в привлечении к субсидиарной ответственности, выработанных судебной практикой за последние пять лет. «Суды отказали в привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности одновременно по шести основаниям: пропущен срок исковой давности; контролирующие лица передали запрошенные документы; банкротство должника наступило не в результате оспоренных в деле о банкротстве сделок; выдача поручительства за подконтрольное лицо не имела следствием банкротство поручителя, подобные поручительства — обычная практика; кредит был обеспечен не только поручительством, но и ликвидным залогом; не доказаны недобросовестные или неразумные действия ответчиков. На мой взгляд, все выводы судов являются верными, оснований для отмены вынесенных судебных актов в кассации я не вижу», — пояснил юрист.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк знакомится с судебным актом апелляционной инстанции, решение об обжаловании будет принято в сроки, предусмотренные процессуальным законодательством. Банк РНКБ на запрос не ответил.

Примечательно, что олимпийский застройщик «ТДС», перешедший под контроль Кубанской финансовой компании, завершил свою деятельность с рядом скандалов: предприятие было признано банкротом с долгом 1,9 млрд руб., Юрий Мордвинков привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов (дело прекращено за истечением сроков давности), а также за преднамеренное банкротство (дело прекращено за отсутствием состава преступления).

Анна Перова, Краснодар