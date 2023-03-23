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Коммерсантъ FM
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Сам себе золотодобытчик

Физлицам могут разрешить искать драгметалл на старательских участках

Россиянам разрешат самостоятельно добывать золото. Правительство поддержало законопроект «О старательской деятельности» или о так называемом вольном приносе, пишут «Ведомости». Это даст возможность частным старателям легально разрабатывать небольшие прииски. Сейчас это разрешено только юридическим лицам, у которых есть специальная лицензия на пользование недрами.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Предполагается, что пилотный проект запустят на Дальнем Востоке и в Арктике, но через три года золотодобыча станет доступна жителям и других регионов страны. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Согласно законопроекту, человек, который хочет заняться поиском золота, должен будет зарегистрироваться через специальную онлайн-систему в качестве индивидуального предпринимателя. Местный орган власти выдаст в безвозмездное пользование старательские наделы. Участок площадью не более 10 гектаров предоставят на три года с возможностью продления. Старатель сможет работать только на одном участке и снимать слой земли до 5 м. Также допускается привлечение наемных работников.

Максимальный объем добытого за весь срок деятельности золота не должен превышать 30 кг. На старательском участке запретят применять взрывчатку, загрязняющие и экологически опасные вещества, использовать химические способы добычи золота и оборудование мощностью более 5 кВт. Участок не может находиться на территориях, где расположены месторождения с запасами драгоценных камней. Старателей обяжут вести отчетность о деятельности с фото- и видеофиксацией, подавать декларации о ней и о восстановлении участка.

Самые известные месторождения золота в России находятся на Чукотке, Амуре, Урале, в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях. Жители этих регионов исторически занимались поиском золота. Сейчас это считается нелегальным занятием, но были периоды, когда частный «вольный принос» был законным. Мэр города Бодайбо в Иркутской области Евгений Юмашев считает, что к этой практике нужно вернуться. “Ъ FM” обсудил с ним детали нового законопроекта:

Правительство поддержало легализацию добычи золота физлицами

«Все реки и золотоносные ключи поделены на лицензии. В принципе сегодня можно прийти к собственнику лицензии и попросить работать на его участке. Эти предприятия заходят на твою территорию, отдают тебе 20-35% и ищут золото. Если говорить о "вольном приносе", тут я вижу два варианта. Первый: человек идет в тайгу, где лицензии как бы и нет, и ищет. Или он услышал от кого-то, что на той или иной речке есть металл и идет туда.

Второй вариант: договаривается как физлицо или как индивидуальный предприниматель — законом это будет определено — с собственником лицензии о том, чтобы мыть золото на его участке. Надо дать людям возможность. Человек, который найдет самородок или намоет этот песок, будет сдавать золото государству, а это налоги. В конце концов, от этого всем будет хорошо, но не криминалу. Такой механизм у нас работал в военное время, до революции.

Были в стране такие периоды, когда людям разрешали самостоятельно копать золото и сдавать его именно государству, были так называемые золотоскупы».

Вопрос о легализации частной золотодобычи уже поднимался около 10 лет назад, но тогда законопроект не утвердили. Это связано с тем, что отследить хождение драгоценного песка невозможно. Те же самые риски сохраняются и сейчас. Если на этот раз инициативу примут, то речь будет идти только о добыче, но продавать свои трофеи золотодобытчики не смогут, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Думаю, документ не прошел из-за опасений, что золото будет инструментом платежа. Для теневой экономики выгодно расплачиваться не валютой, а золотом или драгоценными камнями. Объем намного меньше, контролировать сложно, идентифицировать источник невозможно. Клейм нет, пакетик крошечный, провозить легко. $100 тыс. — достаточно тяжелая пачка денег, но ее легко можно заменить несколькими камнями. Это как криптовалюта, только передача не на просторах интернета, а из рук в руки.

Структура «Росатома» интересуется приобретением золотодобывающего проекта в Иркутской области

Но в новой версии законопроекта по-прежнему запрещены сделки между населением. То есть мы говорим о возможности добывать золото и по определенным схемам передавать его профильным организациям, компаниям, которые имеют соответствующее право, лицензию. Это в том числе золотоперерабатывающие комбинаты, специальные ведомственные организации, которые будут дальше продавать металл. Это даст возможность желающим легализоваться и спокойно заниматься любимым делом».

Пока в России нет рынка «вольного приноса», можно ориентироваться только на теневые сделки. Например, 200 граммов природного золота оценивается в 400 тыс. руб. Именно такую взятку предлагали одному чиновнику в Иркутской области. Суд над участниками криминальной группировки состоялся в начале марта.

Но после легализации частной золотодобычи бюджеты регионов получат от 15 до 30 млрд руб. в течение первых трех лет, указано в пояснительной записке к законопроекту. По данным Союза старателей, сейчас в России около 250 предприятий по добыче золота на россыпях с объемом менее 30 кг в год. Совокупная ежегодная добыча этих компаний составляет 2 тонны, а всего на россыпных месторождениях в России добывается около 82 тонн золота в год.

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Светлана Белова

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