Правительство поддержало легализацию добычи золота физлицами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О старательской деятельности». Документом предлагается легализовать «вольный принос» — добычу золота физлицами. Источник «Ведомостей» сообщил, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Власти ожидают, что легализация принесет в региональные бюджеты от 15,1 млрд до 29,99 млрд руб. в течение трех лет и поможет создать больше 10 тыс. новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Законопроект разработан Минвостокразвития по поручению президента Владимира Путина. Ведомство пока не ответило на запрос. Представитель Минприроды никак не прокомментировал «Ведомостям» одобрение документа правительственной комиссией, но напомнил, что министерство поддержало его еще в 2022 году.

Правительственная комиссия также одобрила поправки в Налоговый кодекс об уплате НДС покупателями золота, а не продавцами. Старатели также освобождаются от уплаты НДФЛ, если они добыли меньше 1 кг золота за отчетных налоговый период.

Первые три года после принятия законопроекта механизм будет действовать в пилотном режиме на Дальнем Востоке и на сухопутных территориях Арктики. После этого действие документа будет распространено на все российские регионы.

Правительство хочет создать онлайн-систему, где индивидуальные предприниматели смогут получать старательские участки в безвозмездное пользование. Предполагается выделение участков площадью не более 10 га на три года с возможностью продления еще на три года. В законопроекте установлено несколько ограничений. Старатель может работать только на одном участке, снимать слой земли до 5 м и привлекать не больше десяти наемных работников. За весь срок деятельности можно добыть на участке не больше 30 кг золота. Запрещены взрывные работы, применение загрязняющих и экологически опасных веществ, использование химических способов добычи золота, применение оборудования мощностью более 5 кВт.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский считает, что закон не привлечет новых участников в отрасль из-за «нереалистичных условий» работы. По его мнению, работающие в сером секторе старатели «едва ли пойдут на эти условия, поскольку это значительно сократит их доходы».

Леонид Уварчев