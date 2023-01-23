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Водовод протяженностью 200 км из Дона в ДНР построят к весне 2023 года

Минобороны РФ приступило к строительству водовода из Ростовской области в Донецкую народную республику, сообщает пресс-служба ведомства. Завершить работы планируется к весне текущего года.

По данным Минобороны РФ, водовод пройдет по территории Ростовской области и ДНР до канала Северский Донец-Донбасс. Протяженность двух ниток сооружения – 200 км. Мощность водовода составит до 300 тыс. куб. м воды в сутки. Также будут возведены насосные станции, электроподстанции и накопители воды на 10 тыс. куб. м.

«На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. К работе привлечены крупнейшие предприятия промышленности строительных материалов», – информирует Минобороны.

Сейчас на месте прокладки трубопровода ведутся археологические раскопки. Рабочие копают траншеи и укладывают дорожные плиты, отгружают магистральные трубы и роют котлованы под накопители. Работают над созданием гидротехнического сооружения специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Анастасия Назарова

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