Nordwind запускает прямые регулярные рейсы Казань-Владикавказ

Авиакомпания Nordwind открывает прямые регулярные авиарейсы между Казанью и Владикавказом. Об этом говорится в сообщении казанского аэропорта.

Рейсы запустят 28 апреля. Самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. По вторникам и пятницам рейс будет отправляться из Казани в 7:50, а прибывать в аэропорт назначения в 10:45, в обратном направлении отправление будет осуществляться в 20:05 с посадкой в 22:55. По воскресеньям самолет будет вылетать из Казани в 16:30 с прибытием в аэропорт назначения в 19:25. В обратную сторону рейс будет отправляться в 20:20, а прибывать в 23:15.

Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

"Ъ-Казань"