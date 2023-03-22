В Самаре проведут гарантийный осмотр 150 участков дорог, отремонтированных по нацпроекту

В Самаре стартовал гарантийный осмотр объектов, которые ранее были отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Выявленные недостатки устранят подрядчики. Об этом сообщает городская администрация.

«Всего до 1 мая будет проверено более 150 гарантийных объектов. Это касается и тех участков, которые отремонтированы комплексно и капитально, и тех, где был выполнен "карточный" ремонт покрытия»,– говорится в сообщении.

В настоящее время проведена проверка состояния дороги на ул. Дачной. Специалисты выявили просадку в районе люка смотрового колодца. Его планируется устранить.

Георгий Портнов