Золото гонят из леса

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области с начала года подало к одному из старейших уральских золотодобывающих предприятий — артели старателей «Невьянский прииск» — шесть исков. Правительство решило расторгнуть договоры об аренде лесного участка после появления долгов. Всего за три месяца к золотодобытчикам было подано 15 различных исков на 10 млн руб., в частности от поставщиков энергоресурсов и запчастей. По мнению юристов, иски о взыскании задолженности в будущем могут привести к подаче заявления о признании артели банкротом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Невьянский прииск» наращивает долги вместо добычи золота

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Невьянский прииск» наращивает долги вместо добычи золота

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Производственный кооператив артель старателей «Невьянский прииск» с начала 2023 года получил 15 судебных исков на общую сумму в 10 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Часть исковых заявлений подали две энергосбытовые компании — «Арстэм-энерготрейд» и «Нижнетагильская энергосбытовая компания», поставщик моторного топлива «Русская нефтяная компания» и поставщик запчастей «Уралпромсервис». Наибольшее количество заявлений к артели за три месяца подало министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

«Невьянский прииск» — одно из старейших золотодобывающих предприятий Урала. До 1917 года на «Невьянском прииске» успешно добывали и мыли золото. Его залежи располагались по всем близлежащим берегам рек. В 1997 году государственный прииск был передан в аренду «Уралэлектромеди» (входит в холдинг УГМК). Известно, что в 2004 году «Невьянский прииск» обеспечивал предприятия УГМК сырьем — шлиховым золотом и медью. Артель старателей «Невьянский прииск» была создана в форме производственного кооператива в 2006 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», убыток «Невьянского прииска» в 2018 году составил 29,9 млн руб. Это был самый убыточный год для компании. В мае 2020 года поменялся состав руководства и собственников. Основной пакет в уставном капитале контролируют Олег, Алексей и Юрий Прозоровы. В 2020 году «Невьянский прииск» заработал 79,8 млн руб. В 2021-м — 13,5 млн руб.

Региональное министерство с начала года подало к «Невьянскому прииску» шесть исков. Из них один — о требовании выполнить работы по лесовосстановлению, три — о взыскании долгов по договорам аренды лесных участков на общую сумму в 856,5 тыс. руб. Пятое заявление минприроды касается расторжения четырех договоров аренды лесного участка из-за долгов.

«По договорам предоставлены лесные участки для использования в целях разработки месторождения полезных ископаемых (для добычи россыпи платины и золота из техногенных россыпей) по лицензиям на недропользование, выданным департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу. Исковое заявление подано в связи с наличием задолженности по арендной плате по данным договорам»,— пояснили в региональном минприроды.

Согласно документам, опубликованным на сайте министерства природы Свердловской области, в Невьянском лесничестве артели старателей для проведения работ с 2019 по 2028 годы был выделен Аятский участок (Аятское лесничество) площадью 0,5 га, в Верхотурском лесничестве — Исовской участок общей площадью 305 га.

Накануне, 22 марта, министерство природы подало к «Невьянскому прииску» шестое исковое заявление. По данным Арбитражного суда Свердловской области, речь идет о взыскании 157 тыс. руб.

В 2022 году в Свердловском арбитражном суде рассматривалось 38 исков к «Невьянскому прииску» на сумму 112,5 млн руб. Почти половину из них подало свердловское министерство природы, большую часть из них суд удовлетворил. Тогда иски минприроды также касались взыскания арендной платы с производственного кооператива по договорам аренды лесного участка.

В «Невьянском прииске» не ответили на запрос «Ъ-Урал».

Исковые заявления о взыскании задолженности, свидетельствуют о том, что у компании есть проблемы с платежной дисциплиной, считает исполнительный директор ООО «ЮР-Проект» Виктор Панченко. По его словам, анализ бухбаланса компании демонстрирует рост кредитной задолженности с 2020 по 2021 годы на 45,8 млн руб. Согласно отчету о движении денежных средств, за 2021 год прибыль от продаж упала на 62,6 млн руб. «Все это указывает на то, что финансовое состояние “Невьянского прииска” далеко от стабильности, что может в будущем привести к подаче одним из кредиторов заявления о признании банкротом»,— прокомментировал «Ъ-Урал» юрист.

Напомним, артель старателей «Невьянский прииск» пытались обанкротить в 2020 году. Соответствующее заявление в суд поступило от компании «Уралпромсервис» из-за долга в 36,9 млн руб. Однако стороны заключили мировое соглашение, и в мае 2021 года суд прекратил производство по делу о банкротстве. 20 марта 2023 года «Уралпромсервис» снова подал иск к артели на 1,8 млн руб.

Ранее «Невьянский прииск» вышел из Союза золотодобывающих предприятий Урала, рассказал «Ъ-Урал» председатель организации Александр Ястребков. «К сожалению, они два года назад вышли из состава союза. У нас артель “Нейва” работает в Невьянске, она монополист (в сфере золотодобычи.— «Ъ-Урал»)»,— уточнил он. Как ранее сообщала «Правда УрФО», после разрыва отношений «Уралэлектромеди» и «Невьянского прииска» в 2018 году освоение месторождений золота и платины по двум лицензиям УГМК было передано артелям «Нейва» (до 2019 года гендиректором был Сергей Карасев, сейчас — Михаил Тихонов) и «Золотая долина» (признана банкротом с 2019 года).

Диана Сунагатуллина