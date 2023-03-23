ФСК откроет коливинг в составе проекта апарт-отеля на Черной речке в Петербурге

Группа компаний ФСК объявила о начале продаж площадей в будущем коливинге, открывающемся на базе строящегося комплекса апартаментов «Zoom Черная речка» поблизости от одноименной станции метро в Санкт-Петербурге. Сдать объект планируется в IV квартале 2025 года.

Как сообщила прес-служба ФСК, коливинг на 94 номера с общими зонами и пространствами для резидентов займет весь второй этаж комплекса, при этом для его гостей будет организован отдельный вход. Площади лотов варьируются от 12 до 29 кв. м. Юниты будут стоить от 2,52 млн до 5,85 млн рублей.

Общая концепция коливинга разработана французской студией Cutwork, а дизайн совместных зон и номеров создан московской студией ADM.

«Мы ставим своей целью сделать уникальный для России коливинг, который задаст новые стандарты этому формату. Площадь общих пространств коливинга составит более 800 кв. м, это больше половины от площади самих апартаментов — 1,5 тыс. кв. м»,— рассказал председатель совета директоров ГК ФСК в Петербурге Кирилл Крутиков.

Ранее «ъ-СПб» писал, что ФСК планирует застроить жильем 30 га в южной части Петербурга. Стоимость площадки под строительство 128 тыс. кв. м жилья оценивается в 2,6 млрд рублей. Сделка позволит девелоперу диверсифицировать портфель в регионе, основу которого составляют апартаменты.

Подробнее — в материале «ФСК заменит ПСК в Пушкинском районе».

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