ФСК заменит ПСК в Пушкинском районе

Группа компаний ФСК Владимира Воронина покупает крупный участок в районе Московского шоссе, принадлежащий ПСК. Стоимость площадки под строительство 128 тыс. кв. м жилья оценивается в 2,6 млрд рублей. Сделка позволит девелоперу диверсифицировать портфель в регионе, основу которого составляют апартаменты, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ФСК Владимир Воронин до 2028 года направит в застройку купленной территории в Пушкинском района около 20 млрд рублей

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Президент ФСК Владимир Воронин до 2028 года направит в застройку купленной территории в Пушкинском района около 20 млрд рублей

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

О том, что ФСК приобретает 30 га на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, рассказал «Ъ-СПб» представитель группы. В ПСК, которая владеет этой площадкой, подтвердили «Ъ-СПб» эту информацию. Закрытие сделки запланировано на начало следующего года, ее сумма не разглашается. На участке ФСК собирается построить 128 тыс. кв. м жилья, а также спортивные и социальные объекты. Инвестиции в застройку территории оцениваются в 20 млрд рублей, завершение работ намечено на 2028 год.

ФСК — пятый застройщик по объему строящегося жилья на российском рынке. В числе регионов его присутствия Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Портфель реализованных проектов девелопера превышает 12 млн кв. м. Выручка ФСК по итогам 2021 года выросла на 45% и превысила 170 млрд рублей.

Приобретение проекта — часть стратегии по наращиванию активности в Северо-Западном регионе, говорит председатель совета директоров ГК «ФСК» в Петербурге Кирилл Крутиков. Директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов оценивает стоимость площадки в 2,5 млрд рублей. Партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус говорит о 2,6 млрд рублей без учета понесенных затрат. Это редкая для рынка сделка, поскольку подготовленные участки обычно не выходят в продажу, объясняет эксперт.

Владелец ПСК Максим Штерн пояснил, что компания получила привлекательное предложение от покупателя. Сделка позволит сфокусироваться на развитии более крупных проектов комфорт-класса, пояснил он. В портфель ПСК входит 30 га на Пулковском шоссе, где можно построить около 170 тыс. кв. м жилья. Также застройщику принадлежит бывшая территория завода «Петрохолод», проект жилого дома на улице Бакунина и второй очереди апарт-отеля Putilov Avenir. Продажа других объектов сейчас не рассматривается, говорит представитель ПСК. Площадкой в Пушкинском районе также интересовался Glorax Андрея Биржина, но ФСК предложил более высокую цену, утверждает источник «Ъ-СПб» на строительном рынке. Вице-президент Glorax Денис Лебедев подтвердил «Ъ-СПб» интерес к участку.

ФСК заинтересован в пополнении портфеля в Петербурге: сейчас девелопер представлен в регионе в основном в сегменте апартаментов, где спрос снижается, говорит бывший исполнительный директор ГК «Аквилон» Андрей Вересов. Площадка располагается в перспективной локации с точки зрения продаж, уверен он. В условиях кризиса потребители постепенно переориентируются на покупку квартир в районе КАД, где цены на жилье более доступны, уточняет господин Вересов. Эту часть Московского шоссе отличает хороший спрос и сложившаяся инфраструктура, соглашается господин Орлов. Благодаря наличию разрешительной документации девелопер может сократить расходы и временные затраты, пояснил аналитик.

В текущей ситуации участники рынка проявляют осторожность и не принимают поспешных решений о покупках, утверждает партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Приобретение участков в Петербурге готовы рассматривать региональные застройщики, поскольку спрос на жилье здесь просел менее ощутимо, объясняет господин Лехмус. По его словам, активность также сохраняют местные игроки, которые завершают текущие проекты, резюмирует эксперт. При этом со стороны застройщиков не наблюдается массовых распродаж участков, которые были приобретены до кризиса, и на рынок лишь иногда попадают неликвидные объекты, подчеркивает господин Орлов.

Константин Куркин