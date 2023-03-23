Профессор Власов рассказал о риске заразиться сибирской язвой на Кубани

15 марта два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой. Вечером 22 марта в Подмосковье госпитализировали уже третьего в РФ пациента с подозрением на инфекцию. Он оказался в круге «контактных лиц».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отмечает Роспотребнадзор, сибирская язва является опасной инфекционной болезнью, возбудитель которой — Bacillus anthracis — может образовывать споры, устойчивые в окружающей среде и сохраняемые в почве в течение многих лет. Для человека источником сибирской язвы являются больные сельскохозяйственные животные, а также термически не обработанная пищевая продукция от них.

Есть ли риск распространения сибирской язвы в теплые регионы страны, «Ъ-Кубань» рассказал профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

«Подчеркну, пока наблюдаются отдельные случаи с преимущественно кожными проявлениями. Большой общественной обеспокоенности быть не должно. Но случаи лихорадочных заболеваний должны врачами тщательно обследоваться и при необходимости пациентов нужно изолировать»,— отметил Василий Власов.

Эксперт подчеркивает, что для нашей страны это не исключительная ситуация.

«По-видимому, на севере, в холодной земле инфекция может сохраняться столетиями. На территории теплых регионов — долгие годы. Поэтому, когда возникает заражение у животных, их пытаются сжигать или хоронить, и места захоронений должны тщательно охраняться. Если возникают случаи сибирской язвы у животных и у людей, это очень часто является следствием того, что при весеннем таянии вскрываются захоронения животных. Есть и другие факторы»,— отмечает Василий Власов.

По его словам, при таких способах заражений возникают относительно легкие формы сибирской язвы, которые успешно лечатся в стационаре антибиотиками.

Татьяна Ручкина

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