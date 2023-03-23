Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Белорецком районе

Следственное подразделение отдела МВД по Белорецкому району возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии Фото: Пресс-служба МВД по Башкирии

Сегодня ночью в селе Тирлянский Белорецкого района 17-летний подросток за рулем ВАЗ 21102 врезался в едущий перед ним грузовой автомобиль УАЗ под управлением 28-летнего местного жителя. В результате ДТП подросток скончался на месте аварии, пятеро его несовершеннолетних пассажиров получили различные травмы и были доставлены в больницу. 28-летний водитель УАЗа не пострадал. Он был трезв, указано в сообщении.

Полицейские установили, что погибший не имел водительских прав. По словам отца, подросток взял автомобиль без спроса. Водитель УАЗа также будет привлечен к ответственности, так как его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте