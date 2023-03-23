Курс доллара. Прогноз на 23–24 марта

Высокая волатильность на валютном рынке сохраняется. Если в понедельник курс доллара на Московской бирже поднимался до уровня 77,76 руб./$, то во вторник он опустился к отметке 76,66 руб./$. Среда же завершилась на уровнях закрытия предыдущей недели — 77,06 руб./$. Колебания определялись как внешними факторами — финансовые проблемы у американских и европейских банков, так и внутренними — начало налогового периода в России, рост цен на нефть. Пока они уравновешивают друг друга, но с завершением уплаты налогов давление на российский рубль может усилиться.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|77.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.50-77.50
|Банк Зенит
|76.50
|Банк Русский Стандарт
|76.50-78.00
|Экспобанк
|75.50-78.00
|Консенсус-прогноз *
|76.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Для российской валюты пока складывается положительная ситуация
До конца недели мы ожидаем торги в диапазоне 76,0–77,5 руб./$. Рубль получает поддержку от конвертации валютной выручки экспортерами, а также от хорошего информационного фона в связи с визитом главы КНР в Россию. Кроме этого, котировки нефти после снижения до минимумов в районе $70,5 за баррель получили импульс к восстановлению из-за снижения рисков рецессии мировой экономики. Таким образом, для российской валюты пока складывается положительная ситуация. Из важных событий до конца недели по-прежнему ожидаем решения ФРС США по долларовой ставке. Наиболее вероятный сценарий — ее повышение до 5%, на 25 б. п. В целом заседание может принести определенный краткосрочный оптимизм на рынки, но долгосрочно стоимость заемного финансирования становится дороже, что негативно для рынков акций.
Краткосрочно рубль может черпать силы от приближающегося налогового периода
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 75,5–77,5. Цены на нефть постепенно приходят в себя после нокдауна, вызванного банковскими проблемами в США и Европе. Глобальные позиции доллара по итогам заседания ФРС вряд ли претерпят значимые изменения. Краткосрочно рубль может черпать силы от приближающегося налогового периода — часть экспортеров заблаговременно меняет инвалюту на рубли для осуществления платежей в бюджет и внебюджетные фонды. При этом не исключен рост давления на рублевые активы со стороны геополитики — в повестке саммита лидеров ЕС 23–24 марта значатся энергетическая политика и ситуация на Украине.
Приближение налогового периода к концу недели может также привести к умеренному укреплению рубля
Улучшение настроений на глобальных площадках отражается по позитивной динамике нефтяного рынка. Восстановление цен на нефть поддерживает рубль, позволяя отступить от недавних максимумов текущего года. В фокусе заседание ФРС, более жесткий сигнал может вернуть на стол риски банковского кризиса в США, тогда как смягчение риторики является поддерживающим фактором для большинства рискованных активов и сырья. Приближение налогового периода к концу недели может также привести к умеренному укреплению рубля. В силу высокого объема налоговых выплат в марте, который на треть выше платежей в прошлом месяце, рубль может более заметно отреагировать на это событие.
Дополнительное давление на российскую валюту оказывают нестабильность нефтяных цен
Визит китайского лидера в Россию и обсуждаемые в рамках визита возможности для экономических перспектив двух стран могут выступить в качестве положительных факторов для текущего курса российского рубля. Позитивный фон на данный момент создают и новости энергетического рынка, где сообщается о том, что Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай в январе текущего года. В пользу курса рубля на сегодняшний день продолжает выступать и период налоговых выплат. При этом дополнительное давление на российскую валюту оказывают нестабильность нефтяных цен, а также сложная геополитическая обстановка. В центре внимания мировых инвесторов — итоги заседания ФРС США, где большие надежды возлагаются на смягчение денежно-кредитной политики.
Активность экспортеров может ускорить укрепление рубл
На текущей неделе пара доллар/рубль взяла паузу в росте. Ключевую поддержку рублю оказывало восстановление нефтяных котировок, которые выглядели заметно перепроданными неделю назад. Отметим, что на неделе ожидается активизация экспортеров в преддверии налоговых выплат, что также сдерживает рубль от ощутимого ослабления. Динамику пары доллар/рубль в оставшиеся торговые сессии задаст сегодняшнее заседание ФРС, по итогам которого мы ожидаем смягчения риторики регулятора в отношении денежно-кредитной политики. Вполне вероятно, что на это отреагируют ростом товарные рынки и, как следствие, рубль. Активность экспортеров может ускорить укрепление рубля, ввиду чего мы ожидаем курс доллара в диапазоне 74–76 руб. по итогам недели.