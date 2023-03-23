Курс доллара. Прогноз на 23–24 марта

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Для российской валюты пока складывается положительная ситуация До конца недели мы ожидаем торги в диапазоне 76,0–77,5 руб./$. Рубль получает поддержку от конвертации валютной выручки экспортерами, а также от хорошего информационного фона в связи с визитом главы КНР в Россию. Кроме этого, котировки нефти после снижения до минимумов в районе $70,5 за баррель получили импульс к восстановлению из-за снижения рисков рецессии мировой экономики. Таким образом, для российской валюты пока складывается положительная ситуация. Из важных событий до конца недели по-прежнему ожидаем решения ФРС США по долларовой ставке. Наиболее вероятный сценарий — ее повышение до 5%, на 25 б. п. В целом заседание может принести определенный краткосрочный оптимизм на рынки, но долгосрочно стоимость заемного финансирования становится дороже, что негативно для рынков акций.

Денис Буйволов,

аналитик Краткосрочно рубль может черпать силы от приближающегося налогового периода Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 75,5–77,5. Цены на нефть постепенно приходят в себя после нокдауна, вызванного банковскими проблемами в США и Европе. Глобальные позиции доллара по итогам заседания ФРС вряд ли претерпят значимые изменения. Краткосрочно рубль может черпать силы от приближающегося налогового периода — часть экспортеров заблаговременно меняет инвалюту на рубли для осуществления платежей в бюджет и внебюджетные фонды. При этом не исключен рост давления на рублевые активы со стороны геополитики — в повестке саммита лидеров ЕС 23–24 марта значатся энергетическая политика и ситуация на Украине.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Приближение налогового периода к концу недели может также привести к умеренному укреплению рубля Улучшение настроений на глобальных площадках отражается по позитивной динамике нефтяного рынка. Восстановление цен на нефть поддерживает рубль, позволяя отступить от недавних максимумов текущего года. В фокусе заседание ФРС, более жесткий сигнал может вернуть на стол риски банковского кризиса в США, тогда как смягчение риторики является поддерживающим фактором для большинства рискованных активов и сырья. Приближение налогового периода к концу недели может также привести к умеренному укреплению рубля. В силу высокого объема налоговых выплат в марте, который на треть выше платежей в прошлом месяце, рубль может более заметно отреагировать на это событие.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Дополнительное давление на российскую валюту оказывают нестабильность нефтяных цен Визит китайского лидера в Россию и обсуждаемые в рамках визита возможности для экономических перспектив двух стран могут выступить в качестве положительных факторов для текущего курса российского рубля. Позитивный фон на данный момент создают и новости энергетического рынка, где сообщается о том, что Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай в январе текущего года. В пользу курса рубля на сегодняшний день продолжает выступать и период налоговых выплат. При этом дополнительное давление на российскую валюту оказывают нестабильность нефтяных цен, а также сложная геополитическая обстановка. В центре внимания мировых инвесторов — итоги заседания ФРС США, где большие надежды возлагаются на смягчение денежно-кредитной политики.