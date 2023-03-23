Мишустин: повышение МРОТ сохранило доходы 17 миллионов человек

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил достижения правительства в развитии социальной сферы. О принятых мерах и внедренных решениях глава кабмина рассказал в отчете о работе правительства за 2022 год для Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым приоритетом российских властей в условиях санкций и инфляционного всплеска, по словам господина Мишустина, стало повышение качества жизни и благополучия, в частности посредством поддержки доходов людей. Так, власти дважды подняли прожиточный минимум (с 1 июня минувшего года и с начала января текущего). В результате показатель вырос более чем на 13,5%. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при этом вырос на 17,5%. Это сохранило доходы 17 млн человек.

Кроме того, адресную поддержку получили семьи с детьми, которые оказались в непростой финансовой ситуации, сообщил премьер. Власти расширили ежемесячную выплату на всех нуждающихся родителей с детьми от восьми до семнадцати лет (поддержку в этих рамках получили более чем 3,5 млн семей).

Вместе с тем власти сохранили и расширили программу материнского капитала, отметил господин Мишустин. По данным правительства, в прошлом году соответствующими выплатами распорядились 1,3 млн семей, чаще всего граждане использовали средства для улучшения жилищных условий. Индексацию маткапитала, добавил премьер, теперь проводят по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному.

«В целом делаем предоставление всей государственной поддержки для людей более простым и удобным на принципах "социального казначейства". К настоящему времени перевели в такой формат 31 федеральную меру социальной защиты»,— указал глава кабмина.

По его данным, около 35 млн граждан теперь получают адресные выплаты автоматически либо на основании одного заявления.

Наконец, поддержку получили граждане старшего возраста, подчеркнул премьер. За год власти дважды индексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров (более чем на 8% с начала января, еще на 10% — с июня). Средний размер пенсий, таким образом, за 2022 увеличился примерно на 3 тыс. руб. и превысил 20 тыс. руб., заявил господин Мишустин.

Григорий Лейба