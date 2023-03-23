Китайский издатель игры MLBB отрицает выдачу лицензии организаторам «Игр будущего»

Китайская компания Moonton, разрабатывающая видеоигру Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), сообщила, что у нее нет договоренностей с организаторами чемпионата «Игры будущего», курируемого вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Ранее представитель АНО АРКИВС, организующей чемпионат, заявила «Ъ» о заключении договоров с неназванными зарубежными издателями игр. MLBB заявлена на сайте «Игр будущего» как одна из дисциплин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Moonton Фото: Moonton

«Я подтвердила внутри компании: лицензии не выдавалось»,— сказала «Ъ» менеджер по международным связям с общественностью Moonton Келли Чью.

Проведение «Игр будущего» в Казани запланировано на 2024 год, состязание позиционируется как международное. В числе других видеоигр, указанных в программе,— Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Mortal Kombat 11 и Beat Saber, их издатели — американские Valve и Warner Bros. Games и чешская Beat Games не ответили на запросы «Ъ». Источник «Ъ», знакомый с ходом организации чемпионата, утверждал, что вопрос заключений соглашений с правообладателями игр стоял еще летом 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Kombat-батяня».

Юрий Литвиненко