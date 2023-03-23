Осужденного за взятки полицейского Вячеслава Хомских уволят из правоохранительных органов

Заместитель руководителя самарского управления МВД России — начальник полиции Вячеслав Хомских будет уволен с должности. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердил адвокат Сергей Арзиани.

Правозащитник пояснил, что в настоящее время в полиции проходит процедура увольнения его подзащитного. Она связана со вступлением в силу приговора в отношении Вячеслава Хомских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области

Ранее Самарский областной суд оставил в силе первоначальный приговор по уголовному делу в отношении высокопоставленного полицейского. В июне минувшего года Ленинский районный суд Самары признал Вячеслава Хомских виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его также приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере свыше 89 млн руб.

По версии следствия, на протяжении ряда лет полицейский получал незаконное вознаграждение от ОПС «Законовские». Вячеслав Хомских своей вины не признал.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Вячеславу Хомских вернули десятку».