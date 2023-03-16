Вячеславу Хомских вернули десятку

Самарский областной суд оставил в силе первоначальный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя самарского управления МВД России — начальника полиции Вячеслава Хомских. В июне минувшего года Ленинский районный суд Самары признал Вячеслава Хомских виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывший полицейский также был приговорен к десяти годам колонии строгого режима и штрафу на сумму более 89 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Вячеслава Хомских намерена обжаловать приговор

Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области Защита Вячеслава Хомских намерена обжаловать приговор

Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области

Оставлен в силе первоначальный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя самарского управления МВД России — начальника полиции Вячеслава Хомских.

Ранее Ленинский районный суд признал силовика виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Полицейский получил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере более 89 млн руб. Осужденного также лишили специального звания полковника полиции и права занимать определенные должности на восемь лет. Гособвинитель запрашивал для фигуранта дела 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок восемь лет и с лишением звания полковника полиции. Кроме того, прокуратура предложила обратить в собственность государства автомобиль «Нива», поскольку «это имущество получено в результате совершения преступления».

Позже Вячеслав Хомских обжаловал приговор. Самарский областной суд направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Защита Вячеслава Хомских утверждала, что выносившая решение судья Ленинского райсуда Ирина Кузнецова могла быть необъективна, так как ранее вела процесс по уголовному делу в отношении бывшего замглавы регионального Управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого также признали виновным в получении взяток от «Законовских».

Новые слушания начались под председательством судьи Ольги Гороховик. Позже кассационная инстанция отменила решение облсуда и постановила повторно рассмотреть дела в суде второй инстанции.

Депутат Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что «Хомских окончательно признан виновным в многолетнем получении взяток от ОПС „Законовские“». По данным депутата, уголовное дело «неоднократно пытались спустить на тормоза и развалить.

«Его защитники утверждали, что обвинение сфабриковано, а сам полковник даже жаловался на меня в суд. Впрочем, радоваться рано. Хомских наверняка будет обжаловать приговор в Шестом кассационном суде, известном своей гуманностью по отношению к коррупционерам»,— считает парламентарий.

Ранее жена Вячеслава Хомских Александра Султанова опубликовала открытое обращение, в котором пожаловалась на депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна президенту России Владимиру Путину, генпрокурору РФ Игорю Краснову, председателю Госдумы Вячеславу Володину, омбудсмену Татьяне Москальковой и некоторым СМИ.Александра Султанова считает, что заявления парламентария в СМИ относительно расследования уголовного дела в отношении ее мужа и судебного процесса «возмутили не только близких родственников» ее супруга, но и «его действующих коллег, которые также считают его непричастным к преступлению». Высказывания Александра Хинштейна автор письма расценила как способ давления на ­судей.

Вячеслав Хомских вину не признал. Защита планирует обжаловать решение.

Сабрина Самедова