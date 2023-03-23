В Башкирии в ДТП погиб 17-летний водитель автомобиля, пятеро пострадали

Белорецкая межрайонная прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних, в котором погиб подросток и травмированы еще пятеро, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По предварительным данным, сегодня ночью в селе Тирлянский Белорецкого района на улице Советской 17-летний подросток за рулем ВАЗ 21102 врезался во впереди едущий грузовой автомобиль УАЗ под управлением 28-летнего местного жителя. В результате ДТП подросток скончался на месте аварии, пятеро его несовершеннолетних пассажиров, в том числе три 14-летних девушки и двое парней 16 и 17 лет, получили различные травмы и доставлены в больницу. Все пострадавшие — жители села Тирлянский.

В ходе проверки будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые должны своевременно выявлять детей, находящихся в социально опасном положении и без надзора, говорится в сообщении.

Белорецкий межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов дела по факту ДТП из органов МВД в следственный отдел для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Майя Иванова

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