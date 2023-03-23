ФАС ответила на призыв

В Татарстане Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала штраф юридической фирме, которая предлагала призывникам «законно не служить в армии». На рекламу, где говорилось, что отсрочка поможет сохранить «отношения с девушкой» и «здоровье родителей», еще до начала спецоперации пожаловался республиканский военкомат. УФАС посчитало, что реклама фирмы была «агрессивной», поскольку искажала «представление о реальной службе в армии». В своих выводах ведомство опиралось на соцопросы, согласно которым большинство россиян считают военную службу «школой жизни».

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Управление ФАС по Татарстану сообщило, что оштрафовало ООО «Защита прав призывника» из Башкирии за «рекламу услуг по уклонению от службы в армии». «Так как данная компания является субъектом малого и среднего предпринимательства, штраф ей вынесен в размере 50 тыс. руб.»,— уточнили „Ъ“ в пресс-службе ведомства.

В сообщении УФАС сказано, что «посетителям своего сайта фирма предлагала получить отсрочку и военный билет в Казани и Татарстане с гарантиями в договоре даже при наличии повестки». Услуги предоставлялись по нескольким тарифам: «Базовый», «Оптимальный, «Экстренный» и пакет VIP. Последние два варианта, помимо консультаций юристов и врачей, предполагали обжалование решения призывной комиссии. По данным ФАС, компания утверждала, что «помогает призывникам законно не служить в армии», а среди ее клиентов насчитывалось более 35 тыс. призывников. Также она заявляла, что у девяти из 10 призывников есть законные основания получить военный билет, не проходя службу в армии.

Последнее утверждение, как сказано в сообщении УФАС, компания не смогла подтвердить в рамках рассмотрения дела. При этом комиссия татарстанского управления пришла к выводу, что такая реклама «вызывает у лиц, подлежащих призыву, отрицание к воинской службе, создавая недостоверное впечатление, что призыва можно избежать, воспользовавшись услугами компании». УФАС квалифицировало действия юридической фирмы «как нарушающие принципы достоверности и добросовестности размещаемой рекламы, порочащие честь, достоинство и репутацию лиц, которые принимают участие в призывной кампании».

«Реклама компании призывала к совершению противоправных действий и не содержала всей информации об оказываемых услугах»,— сказано в сообщении ведомства. Санкция была вынесена по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), которая предусматривает максимальный размер штрафа до 0,5 млн руб.

Как стало известно „Ъ“, дело возбудили после обращения военного комиссариата Татарстана, которое поступило в УФАС еще в августе 2021 года. Военкомат жаловался на «предоставление услуг гражданам по освобождению от призыва на военную службу».

Сами рекламные объявления УФАС вычислило, проведя мониторинг интернета в марте 2022 года, то есть уже после начала спецоперации РФ на Украине. Среди лозунгов, которые использовала компания, в документах УФАС указываются следующие: «Сохраните здоровье родителям. Пока Вы в армии, больше всех беспокоятся и переживают ваши родители», «Не секрет, что множество расставаний происходит тогда, когда парень служит в армии», «Мы всегда находим законные основания помочь вам не служить в армии», «Сомневаешься, что сможешь получить военный билет законно? Пройди опрос…».

УФАС посчитало, что это «агрессивная реклама», подобные утверждения «формируют у аудитории искаженное представление о реальной службе в армии» и противоречат выводам социологических исследований. Так, в материалах дела приводится опрос ВЦИОМ, согласно которому прошедшие срочную службу и родители подростков «отмечают в целом положительные изменения за последние два-три года в российской армии». При этом две трети родителей «скорее хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии». «Согласно данным ФОМа от 2021 года школой жизни службу в армии считают 67%, потерянным временем — 23%»,— приводит информацию УФАС в обоснование своего решения.

Ведомство также описывает «плюсы» службы в армии: у молодого человека «появляется время, чтобы определиться, чем же он желает заниматься в жизни», с прибытием в часть «заканчивается зона комфорта», в армии можно «узнать много нового — расширить кругозор, получить новые знания, умения и навыки», а также приобрести «положительные привычки: застилать постель, убирать вещи, чистить обувь, мыть посуду». В документах УФАС приводятся данные военкомата Татарстана, согласно которым в 2021 году только 17,2% призывников были освобождены от службы по состоянию здоровья.

Решение татарстанского УФАС было принято на фоне предложения полностью запретить рекламу услуг по освобождению от армии. Соответствующие поправки в федеральный закон «О рекламе» уже подготовили депутаты Курултая Башкирии. Они считают, что «агрессивная реклама услуг по уклонению от исполнения воинской обязанности» провоцирует граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке. Однако юристы считают, что это может обернуться ограничением легальной деятельности, направленной на защиту прав граждан.

Получить комментарии в ООО «Защита прав призывника» „Ъ“ не удалось. В приемной компании обещали, что ее директор Азат Адельмурдин свяжется с корреспондентом „Ъ“ позднее. По данным kartoteka.ru, ООО получило в 2021 году 2,5 млн руб. чистой прибыли при выручке 30 млн руб.

Согласно сайту УФАС, ведомство ранее рассматривало еще одно дело в отношении этой компании за размещение рекламы на заборе и остановке транспорта в Бугульме в 2021 году. Тогда УФАС почитало, что реклама вводит в заблуждение потребителей, и предписало убрать ее.

Кирилл Антонов