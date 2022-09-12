Банкоматы системы Калашникова

В ЦБ представили «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. По ней первые образцы поступят в банки для тестирования этой осенью, а серийные партии — в первом квартале 2023 года. Однако, по мнению экспертов, значительная часть компонентов банкоматов в РФ не производится, поэтому устройства будут выпускаться по принципу отверточной сборки и окажутся зависимыми от импортных комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 9 сентября состоялось заседание совета по наличному денежному обращению (НДО) при Банке России под председательством зампреда ЦБ Сергея Белова. Обсуждались проблемы импортозамещения в части работы банков с наличными. По словам источника “Ъ”, на совете была представлена «дорожная карта» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов.

Согласно документу, два российских производителя — БФС и САГА — уже этой осенью предоставят крупнейшим банкам на тестирование первые образцы своей продукции. Если оно пройдет успешно, то начнется серийное производство банкоматов, и уже в первом квартале следующего года банки получат несколько сотен российских устройств.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, в совет входят участники наличного денежного обращения. «На этой площадке обсуждаются вопросы по развитию отрасли НДО, в том числе импортозамещение, к диалогу привлечены как отечественные фирмы-производители, так и покупатели оборудования»,— пояснили в Банке России. Там уточнили, что обсуждались вопросы потребности в счетно-сортировальных машинах, банкоматах, валидаторах, а также формирования технических требований к ним.

В отношении банкоматов, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, на совете обсуждали графики работы над локализованной, импортозамещенной версией — когда и какие этапы будут реализованы.

Господин Войлуков осторожен в оценках сроков выхода на рынок отечественных банкоматов. «В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков»,— говорит он.

Однако, его словам эксперта, даже после выхода на рынок с серийными партиями банкоматов их производители будут продолжать работы по дальнейшей их локализации, поэтапно ближайшие два года.

Это важная оговорка, потому что, по словам экспертов, создать полностью отечественный банкомат, локализованный в России на 100%, технически невозможно. Источник “Ъ” отмечает, что сделать корпус, механическую часть конструкции банкомата в стране реально, но электронная начинка «по большей части в РФ не производится и вряд ли скоро будет». Так что первые российские банкоматы, говорит собеседник “Ъ”, скорее всего, окажутся аналогичны машинам, производившимся методом отверточной сборки — отечественный корпус с импортным содержимым в большей или меньшей степени локализации.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, производство банкоматов — достаточно высокотехнологичная отрасль, обеспечить быстрое импортозамещение в ней не получится, поэтому придется пользоваться существующими возможностями импорта, в том числе «параллельного». Создание по-настоящему отечественного банкомата — это горизонт не месяцев, а лет. «До этого момента банки будут вынуждены использовать импортные аналоги либо варианты отверточной сборки»,— уверен он. Так, у Сбербанка уже есть контракт на поставку банкоматов из Китая, ВТБ тестирует китайские устройства и в случае успешного прохождения пилотного периода работы массово внедрит их до конца года.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, необходимости срочно выстраивать российское производство банкоматов нет вообще. «Снятие наличных — это услуга, которой все реже пользуются держатели карт»,— поясняет он. Эксперт уточняет, что для российских банков будут более актуальны мультифункциональные устройства, которые могут совмещать функцию по выдаче наличных со многими другими и обеспечивать доступ граждан к финансовым услугам из регионов с низким уровнем проникновения интернета и мобильной связи.

Максим Буйлов