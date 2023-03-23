«Систэм Электрик» подпитывает «дочек» инвестициями

Группа компаний «Систэм Электрик» (бывшее подразделение Schneider Electric, сменившее название после продажи российскому менеджменту) вчера заявила о намерении инвестировать в петербургскую «дочку» — НТЦ «Мехатроника» — 500 млн рублей. Средства пойдут на наращивание производства электронных компонентов для энергокомпаний. Для этих целей, как заявляют в компании, НТЦ понадобится новая производственная площадка, сейчас идет ее поиск. Занимаемое здание на улице Пионерстроя, 23А, компания покидать не намерена, но рассматривает площадку для переезда производства, которое состоится до конца нынешнего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

НТЦ «Механотроника» — предприятие полного цикла, занимающееся научными исследованиями в области релейной защиты, разработкой, производством и внедрением в эксплуатацию систем релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления. Сейчас оно расположено в здании на улице Пионерстроя, 23А. Планируется, что в рамках реализации инвестиционной программы предприятию понадобятся дополнительные 5 тыс. кв. м производственных площадей. В данный момент прорабатываются варианты переезда в другое здание, ищется площадка, говорят в «Систэм Электрик».

«Переезд производства запланирован на конец текущего года, к началу 2024 года мы планируем завершить инвестирование. Средства будут направлены на переоснащение производства современным оборудованием для локализации выпуска электронных расцепителей для выключателей низкого напряжения, шкафов активных фильтров, установок компенсации реактивной мощности, а также для совершенствования системы SCADA (автоматизированная система управления подстанцией)»,— уточнили «Ъ-СПб» в пресс-службе ГК «Систэм Электрик».

В прошлом году НТЦ «Механотроника» разработал и выпустил на рынок микропроцессорное устройство релейной защиты БМРЗ 60, расширил функционал программного комплекса для создания автоматизированной системы управления подстанцией Web SCADA МТ, а также запустил сборочную линию для релейных отсеков ячеек среднего напряжения. По словам генерального директора «Систэм Электрик» Алексея Кашаева, сегодня специалисты ведут разработку продуктов, способных оперативно заместить номенклатуру ушедших из России западных поставщиков систем энергоснабжения и автоматизации. «По ряду позиций мы близки к стадии промышленного производства»,— подчеркнул господин Кашаев.

Генеральный директор НТЦ «Механотроника» Алексей Ефремов отметил, что, несмотря на турбулентное состояние, в 2022 году удалось избежать сокращений сотрудников, а по отдельным подразделениям (производство, разработка, маркетинг) — увеличить штат научно-технического центра примерно на 10% от общей численности.

Французский концерн Schneider Electric, некогда один из крупнейших поставщиков электротехнического оборудования в РФ, летом 2022 года решил продать бизнес в стране местному менеджменту. Бывшее подразделение Schneider Electric получило название «Систэм Электрик». Первый замглавы «Систэм Электрик» Армен Бадалов в интервью «Ъ» рассказывал, что локальное производство в структуре продаж Schneider Electric в России составляло 40–45% в обороте 2021 года. Сейчас в структуре «Систэм Электрик» работает три предприятия: завод «Потенциал» по выпуску электроустановочных изделий (розетки, выключатели), НТЦ «Механотроника», завод «Электромоноблок» (СЭЗЭМ, Ленобласть) производит ячейки среднего напряжения. В двадцатых числах марта было вложено 150 млн рублей в расширение производства и углубление локализации завода СЭЗЭМ.

«В России сейчас поставлены серьезные задачи по цифровизации экономики и промышленных предприятий, вывод на рынок перспективных устройств дает возможность выполнить эти грандиозные планы. В российском журнале Control Engineering уже приводилось сравнение российских SCADA-систем, и все они работали с базами данных MS SQL, MySQL, PostgreSQL на базе Linux или Windows»,— комментирует Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

Алла Михеенко