В «Нижегородское заволжье» вход заказан

Заксобрание Нижегородской области обратится к министру экологии и природных ресурсов РФ Александру Козлову по поводу создаваемого национального парка. Депутаты просят предоставить право его бесплатного посещения владельцам недвижимости на рекреационной территории и их родственникам. Большинство из участвующих в нацпарке районов попросили наделить правом бесплатного посещения всех своих жителей, другие — лишь граждан отдельных населенных пунктов. Разработчик проекта считает, что муниципалитеты сами могут определять этот вопрос, но депутаты решили, что выдача разрешений на местном уровне может повлечь коррупцию в районных администрациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В будущем национальном парке власти хотят развивать экотуризм

Фото: Коммерсантъ В будущем национальном парке власти хотят развивать экотуризм

Фото: Коммерсантъ

Комитет по экологии заксобрания Нижегородской области обсудил перспективы создания первого в регионе национального парка. Рекреационная зона площадью 80 тыс. га спроектирована на пяти обособленных участках в девяти районах области, включая уже существующий Керженский заповедник. Научно-исследовательские и проектные работы для будущего нацпарка за 3,35 млн руб. подготовил экологический центр «Дронт», передав их подведомственному Минприроды РФ ВНИИ Экологии. Планируется, что в состав рекреационной территории «Нижегородское заволжье» (в правительстве уже предложили изменить название на «поволжье») войдут Килемарский, Камско-Бакалдинский, Заволжский, Пустынский и Ичалковский обособленные природные участки и заказники.

Эти территории в областном правительстве рассматривают как элемент развития экологического туризма.

В соответствии с природоохранным законодательством посещение национального парка будет платным. Однако будущими ограничениями обеспокоены жители тех районов, которые войдут в состав рекреационной территории. Еще в феврале во время выездного совещания в Керженском заповеднике люди жаловались депутатам на то, что больше не смогут бесплатно посещать леса. Также неясно, как быть с владельцами недвижимости в районах национального парка.

«Раньше жители спокойно ходили в лес за грибами и ягодами, но как они смогут посещать национальный парк после его создания? Вроде бы по порядку в национальный парк бесплатно всех не допускают. Только тех, кто прописан и проживает на его территории или сотрудников заповедника. А остальные могут посещать его только за отдельную плату», — напомнил председатель комитета Владислав Атмахов.

Не найдя решения на региональном уровне, депутаты решили попросить Минэкологии РФ расширить перечень лиц, имеющих право бесплатно посещать нацпарк.

К ним предлагается причислить не только зарегистрированных местных жителей, но и собственников дач и частных домов, а также членов их семей. Инициатива о родственниках ранее уже была направлена на федеральный уровень, но отклика пока не получила, добавил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров.

Между тем администрации районов будущего нацпарка разошлись во мнении, сколько жителей необходимо наделить правом его бесплатного посещения. Руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал, что семь районов подали заявки на все население, а Кстовский и Лысковский районы просят включить лишь близкие к лесам населенные пункты.

«Мы получаем ситуацию, в которой 100 тыс. жителей Кстовского района автоматически остаются без права свободного посещения национального парка. Может, необходимо сформулировать обращение "по предложению муниципальных образований"? Если муниципалитет считает, что 20 деревень должны свободно посещать национальный парк — это одно, а там, где все жители, — другое. Но такая формулировка даст возможность самим муниципалитетам определить, кто проживает вблизи рекреационной территории», — отметил господин Каюмов.

Однако депутаты не согласились с таким предложением, полагая, что наделение муниципалитетов правом самостоятельно определять, кого бесплатно пускать в национальный парк, может породить коррупцию.

«Появится возможность кому-то выписать бумагу, а кому-то нет. Понятно, за всеми не уследишь. С другой стороны, наверное, 200 тыс. жителей Кстовского района вряд ли все дружно повалят в национальный парк», — отметил Владислав Атмахов.

Его опасения о коррупционной составляющей поддержала председатель Татьяна Гриневич. «С одной стороны, можно понять жителей, которые не имеют на этой территории собственности, но посещают леса, собирают грибы и ягоды. С другой стороны, прописывая определенные населенные пункты или граждан, мы можем уйти в чиновничью волокиту, когда может закончиться грибной сезон», — предположила она.

В итоге члены комитета решили не осложнять ситуацию и направить обращение в Минприроды РФ в первоначальном виде: заксобрание примет его на заседании 30 марта.

Владимир Зубарев