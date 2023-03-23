Депутаты утвердили список нуждающихся

Депутаты Законодательного собрания в третьем, окончательном чтении, 15 марта, приняли закон, расширяющий список категорий граждан, которые могут получать бесплатное соцобслуживание. Теперь получить бесплатные услуги от социальных служб смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды боевых действий. Под действие закона попадет более 57 тыс. жителей города. Однако, чтобы воспользоваться помощью, гражданину нужно будет доказать нуждаемость в соцобслуживании и наличие обстоятельств, которые ухудшают условия его жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Согласно принятым поправкам в городской закон «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», в список лиц, для которых теперь будет доступно бесплатное социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, добавятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; а также те, кто в период ВОВ работал на военных объектах и транспортных магистралях. Всего под действие закона попадет более 57 487 жителей города. По предварительным подсчетам, если все они подтвердят необходимость в бесплатных услугах, то на это потребуется 29 млрд рублей.

На данный момент 6005 человек из этих граждан уже получают социальные услуги в различных формах соцобслуживания. На эти цели в бюджете города в 2022 году, по данным парламентариев, было выделено немногим более 2 млрд рублей. Планируемый объем бюджетных средств, необходимых для обеспечения бесплатного соцобслуживания, по данным вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего комитет по социальной политике, в 2023 году составит около 214 млн рублей.

Ранее один из авторов законопроекта, депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок, заявлял, что необходимая сумма может быть перенаправлена из резервного фонда бюджета города. По словам господина Эргашева, 29 млрд понадобятся, если все 57 тыс. граждан, относящихся к вышеуказанным категориям граждан, обратятся за предоставлением социальных услуг. Отмечается, что право на бесплатное соцобслуживание гражданину предоставляется только после признания его нуждающимся в услугах и при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

По данным вице-губернатора, статистика показывает, что не более 10–15% граждан любой социальной группы имеют обстоятельства для признания их нуждающимися в соцобслуживании и обращаются за предоставлением социальных услуг.

Надежда Ярмула