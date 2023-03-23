Сегодня исполняется 80 лет художественному руководителю Драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктору Новикову

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Фото: пресс-служба театра имени В.Ф.Комиссаржевской Виктор Новиков

Фото: пресс-служба театра имени В.Ф.Комиссаржевской

Его поздравляет художник и писатель Эдуард Кочергин:

— Уже в 1968 году Рубен Сергеевич Агамирзян, главный режиссер театра имени Комиссаржевской, преподавая режиссуру в ЛГИТМИКе, «положил глаз» на талантливого студента-театроведа Виктора Новикова и предложил ему стать завлитом. Много лет спустя после ухода Рубена Сергеевича из жизни оказалось, что художественное руководство театром может принять только Виктор Абрамович Новиков — уже суперпрофессионал и всесторонне образованный радетель театрального делания.

Он организует общественное мнение вокруг театра, формирует репертуар, творит его философию, создает творческую среду артистов, режиссеров, критиков, драматургов, театральных друзей.

Он сам настоящий друг, мудрый, внимательный и заботливый человек, на которого можно положиться, который не бросит и не предаст. Его истинную мужскую дружбу можно сравнить с настоящей, крепкой и горькой русской водкой со сладким послевкусием. Виктор, хочется пожелать в этот юбилей, чтобы небесные охранители никогда не обижали тебя болезнями во благо любящих близких и искренних друзей. Здоровья и благоденствия тебе и любимым Ларисе и Катерине!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»