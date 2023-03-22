Минфин признал несостоявшимся аукцион ОФЗ из-за отсутствия заявок с приемлемыми ценами

Министерство финансов России признало безлимитный аукцион облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) несостоявшимся из-за отсутствия заявок по «приемлемым уровням цен», сообщила пресс-служба Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ведомство хотело разместить на аукционе ОФЗ-ИН 52005 с погашением 11 мая 2033 года в объеме доступных для размещения в выпуске остатков (342,82 млрд руб.). Первый раз эти облигации предлагались на аукционе 15 марта и были размещены на 7,27 млрд руб. по средневзвешенной цене 95,3% и доходностью 3,06%.

Сегодня, 22 марта, успешно прошел безлимитный аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26242 с постоянным купонным доходом. Размещенный объем выпуска составил 15,3 млрд руб., цена отсечения — 95,5% от номинала, а средневзвешенная доходность — 10,18% годовых, сообщил Минфин.

22 февраля Минфин также признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года из-за отсутствия заявок по «приемлемым уровням цен».

Эрдни Кагалтынов