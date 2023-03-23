Без Лога не до порога

Как выяснил “Ъ”, «Полюс» рассматривает возможность покупки готовых активов для освоения крупного золотого месторождения Сухой Лог. Компания уже объявляла об изменении параметров проекта из-за остановки взаимодействия с некоторыми зарубежными поставщиками оборудования. По данным “Ъ”, одним из вариантов может стать приобретение золотоизвлекательных фабрик GV Gold, которые расположены недалеко от Сухого Лога.
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Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» интересуется приобретением месторождения GV Gold Голец Высочайший в Бодайбинском районе Иркутской области, рассказали четыре источника “Ъ”. В «Полюсе» и GV Gold комментариев не дали. ГОК на Гольце включает три золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ), пробирноаналитическую лабораторию, участок открытых горных работ и участок россыпной золотодобычи, вахтовый поселок. Производственная мощность ЗИФ составляет 5 млн тонн руды, производство золота в 2021 году находилось на уровне 87,1 тыс. унций.
По словам источников “Ъ”, интерес «Полюса» к активу объясняется его географической близостью к флагманскому проекту компании Сухой Лог, который также находится в Бодайбинском районе. В производственном отчете компании за 2022 год говорится, что на фоне текущей геополитической обстановки «Полюс» отложил завершение банковского ТЭО Сухого Лога. «В рамках проекта компания прекратила взаимодействие с некоторыми международными производителями технологического оборудования, но уже определила альтернативных поставщиков»,— говорится в документе, где также уточняется, что «Полюс» продолжает работу по корректировке проектной документации, сосредоточившись на реконфигурации ЗИФ.
Потенциально ЗИФ GV Gold могли бы взять на себя часть объема руды с Сухого Лога, считают собеседники “Ъ”. ПредТЭО проекта предусматривало переработку 33,2 млн тонн руды и выпуск 2,3 млн унций золота в год. Запуск производства ожидался в 2027 году, но в этом году «Полюс» намерен представить обновленный график. В сентябре 2017 года возглавлявший на тот момент «Полюс» Павел Грачев говорил «Интерфаксу», что в базовом сценарии компания планирует перерабатывать руду с Сухого Лога на специально построенных мощностях, но готова будет рассмотреть использование и существующих, в том числе соседней GV Gold. Сама GV Gold в 2016 году, до аукциона по Сухому Логу, заявляла о готовности стать его оператором или покупать руду для переработки.
GV Gold (основные акционеры — топ-менеджеры Ланта-банка Сергей Докучаев, Наталья Опалева и руководитель одной из его структур Валериан Тихонов) является традиционным объектом интереса игроков золотодобывающей отрасли. В разное время ею интересовались китайская Fosun, Роман Троценко, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, Владислав Свиблов, УГМК. Однако всякий раз стороны не сходились в цене. По словам одного из источников “Ъ”, такой исход возможен и в этом случае.
Покупка зданий и оборудования может быть более эффективным решением по сравнению со строительством комбината с нуля, считает глава аналитической группы «Ренессанс Капитал» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын. Активы удобно расположены: в радиусе 10 км и 25 км находятся Вернинское месторождение и Сухой Лог «Полюса». Аналитик обращает внимание на несопоставимость масштабов Сухого Лога и ЗИФ GV Gold. «Поэтому возможно и разбиение на стадии: ввод меньшей мощности, но раньше, и плановый выход на 30 млн позже»,— отмечает он. В любом случае для «Полюса» это теоретическая возможность снизить риски, капзатраты и ускорить проект, но, скорее всего, особенность руд Сухого Лога потребует переоборудования ЗИФ, считает Борис Синицын.
Наличие действующих перерабатывающих фабрик в непосредственной близости от Сухого Лога может позитивно сказаться на сроках реализации проекта и его окупаемости, полагает независимый эксперт Максим Шапошников. По его оценке, оборудование ЗИФ можно оценить в $50–70 млн, а с учетом остаточных запасов цена может составить около $90 млн. По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, скорее всего, в данном случае речь может идти не о покупке, а о частичной переработке руды с Сухого Лога. Если говорить о приобретении актива, добавляет эксперт, исходя из объема производства, возраста и мощности фабрики его стоимость не будет превышать $100 млн.