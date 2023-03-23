Без Лога не до порога

Как выяснил “Ъ”, «Полюс» рассматривает возможность покупки готовых активов для освоения крупного золотого месторождения Сухой Лог. Компания уже объявляла об изменении параметров проекта из-за остановки взаимодействия с некоторыми зарубежными поставщиками оборудования. По данным “Ъ”, одним из вариантов может стать приобретение золотоизвлекательных фабрик GV Gold, которые расположены недалеко от Сухого Лога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» интересуется приобретением месторождения GV Gold Голец Высочайший в Бодайбинском районе Иркутской области, рассказали четыре источника “Ъ”. В «Полюсе» и GV Gold комментариев не дали. ГОК на Гольце включает три золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ), пробирноаналитическую лабораторию, участок открытых горных работ и участок россыпной золотодобычи, вахтовый поселок. Производственная мощность ЗИФ составляет 5 млн тонн руды, производство золота в 2021 году находилось на уровне 87,1 тыс. унций.

По словам источников “Ъ”, интерес «Полюса» к активу объясняется его географической близостью к флагманскому проекту компании Сухой Лог, который также находится в Бодайбинском районе. В производственном отчете компании за 2022 год говорится, что на фоне текущей геополитической обстановки «Полюс» отложил завершение банковского ТЭО Сухого Лога. «В рамках проекта компания прекратила взаимодействие с некоторыми международными производителями технологического оборудования, но уже определила альтернативных поставщиков»,— говорится в документе, где также уточняется, что «Полюс» продолжает работу по корректировке проектной документации, сосредоточившись на реконфигурации ЗИФ.

Потенциально ЗИФ GV Gold могли бы взять на себя часть объема руды с Сухого Лога, считают собеседники “Ъ”. ПредТЭО проекта предусматривало переработку 33,2 млн тонн руды и выпуск 2,3 млн унций золота в год. Запуск производства ожидался в 2027 году, но в этом году «Полюс» намерен представить обновленный график. В сентябре 2017 года возглавлявший на тот момент «Полюс» Павел Грачев говорил «Интерфаксу», что в базовом сценарии компания планирует перерабатывать руду с Сухого Лога на специально построенных мощностях, но готова будет рассмотреть использование и существующих, в том числе соседней GV Gold. Сама GV Gold в 2016 году, до аукциона по Сухому Логу, заявляла о готовности стать его оператором или покупать руду для переработки.

GV Gold (основные акционеры — топ-менеджеры Ланта-банка Сергей Докучаев, Наталья Опалева и руководитель одной из его структур Валериан Тихонов) является традиционным объектом интереса игроков золотодобывающей отрасли. В разное время ею интересовались китайская Fosun, Роман Троценко, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, Владислав Свиблов, УГМК. Однако всякий раз стороны не сходились в цене. По словам одного из источников “Ъ”, такой исход возможен и в этом случае.

Покупка зданий и оборудования может быть более эффективным решением по сравнению со строительством комбината с нуля, считает глава аналитической группы «Ренессанс Капитал» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын. Активы удобно расположены: в радиусе 10 км и 25 км находятся Вернинское месторождение и Сухой Лог «Полюса». Аналитик обращает внимание на несопоставимость масштабов Сухого Лога и ЗИФ GV Gold. «Поэтому возможно и разбиение на стадии: ввод меньшей мощности, но раньше, и плановый выход на 30 млн позже»,— отмечает он. В любом случае для «Полюса» это теоретическая возможность снизить риски, капзатраты и ускорить проект, но, скорее всего, особенность руд Сухого Лога потребует переоборудования ЗИФ, считает Борис Синицын.

Наличие действующих перерабатывающих фабрик в непосредственной близости от Сухого Лога может позитивно сказаться на сроках реализации проекта и его окупаемости, полагает независимый эксперт Максим Шапошников. По его оценке, оборудование ЗИФ можно оценить в $50–70 млн, а с учетом остаточных запасов цена может составить около $90 млн. По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, скорее всего, в данном случае речь может идти не о покупке, а о частичной переработке руды с Сухого Лога. Если говорить о приобретении актива, добавляет эксперт, исходя из объема производства, возраста и мощности фабрики его стоимость не будет превышать $100 млн.

Евгений Зайнуллин