Уверенным шагом

Таяние снега в городе — это всегда слякоть, реагенты и грязь. Чтобы не угодить в лужу, стоит выбрать надежную обувь. Температура позволяет не думать о сохранении тепла, главное — защита от воды и грязи. Для сдержанного или формального стиля подойдут минималистичные высокие челси — их можно носить с брюками и однотонными джинсами. Для более расслабленного стиля подойдут ботинки на шнуровке: широкие брюки чинос, джинсы из плотного денима и даже треники — к такой обуви подойдет все.
Мужские
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Женские
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