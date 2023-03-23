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Коммерсантъ FM
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Уверенным шагом

Весенняя обувь

Таяние снега в городе — это всегда слякоть, реагенты и грязь. Чтобы не угодить в лужу, стоит выбрать надежную обувь. Температура позволяет не думать о сохранении тепла, главное — защита от воды и грязи. Для сдержанного или формального стиля подойдут минималистичные высокие челси — их можно носить с брюками и однотонными джинсами. Для более расслабленного стиля подойдут ботинки на шнуровке: широкие брюки чинос, джинсы из плотного денима и даже треники — к такой обуви подойдет все.

Мужские

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Ботинки Timberland, 29 990 р., Bootwood

Ботинки Timberland, 29 990 р., Bootwood

Ботинки Fabi, 51 990 р., No One

Ботинки Fabi, 51 990 р., No One

Челси Marsell, 73 990 р., Leform

Челси Marsell, 73 990 р., Leform

Ботинки Red Wing, 46 990 р., Code7

Ботинки Red Wing, 46 990 р., Code7

Ботинки Dr. Martens, 36 400 р., КМ20

Ботинки Dr. Martens, 36 400 р., КМ20

Хайкеры Fracap, 29 950 р., ЦУМ

Хайкеры Fracap, 29 950 р., ЦУМ

Челси Moreschi, 57 490 р., No One

Челси Moreschi, 57 490 р., No One

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Ботинки Timberland, 29 990 р., Bootwood

Ботинки Fabi, 51 990 р., No One

Челси Marsell, 73 990 р., Leform

Ботинки Red Wing, 46 990 р., Code7

Ботинки Dr. Martens, 36 400 р., КМ20

Хайкеры Fracap, 29 950 р., ЦУМ

Челси Moreschi, 57 490 р., No One

Женские

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Полусапоги Mario Berlucci, 18 290 р.

Полусапоги Mario Berlucci, 18 290 р.

Ботинки Converse, 16 490 р., Brandshop

Ботинки Converse, 16 490 р., Brandshop

Челси Rene Caovilla, 99 500 р., ЦУМ

Челси Rene Caovilla, 99 500 р., ЦУМ

Сапоги Viron, 24 950 р., Peak Store

Сапоги Viron, 24 950 р., Peak Store

Ботильоны Principe di Bologna, 35 490 р., No One

Ботильоны Principe di Bologna, 35 490 р., No One

Ботинки Vetements, 116 800 р., КМ20

Ботинки Vetements, 116 800 р., КМ20

Ботинки R13, 125 990 р., Leform

Ботинки R13, 125 990 р., Leform

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Полусапоги Mario Berlucci, 18 290 р.

Ботинки Converse, 16 490 р., Brandshop

Челси Rene Caovilla, 99 500 р., ЦУМ

Сапоги Viron, 24 950 р., Peak Store

Ботильоны Principe di Bologna, 35 490 р., No One

Ботинки Vetements, 116 800 р., КМ20

Ботинки R13, 125 990 р., Leform

Илья Петрук

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