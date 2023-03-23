Уверенным шагом

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Таяние снега в городе — это всегда слякоть, реагенты и грязь. Чтобы не угодить в лужу, стоит выбрать надежную обувь. Температура позволяет не думать о сохранении тепла, главное — защита от воды и грязи. Для сдержанного или формального стиля подойдут минималистичные высокие челси — их можно носить с брюками и однотонными джинсами. Для более расслабленного стиля подойдут ботинки на шнуровке: широкие брюки чинос, джинсы из плотного денима и даже треники — к такой обуви подойдет все.

Мужские

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ботинки Timberland, 29 990 р., Bootwood Ботинки Fabi, 51 990 р., No One Челси Marsell, 73 990 р., Leform Ботинки Red Wing, 46 990 р., Code7 Ботинки Dr. Martens, 36 400 р., КМ20 Хайкеры Fracap, 29 950 р., ЦУМ Челси Moreschi, 57 490 р., No One Следующая фотография 1 / 7 Ботинки Timberland, 29 990 р., Bootwood Ботинки Fabi, 51 990 р., No One Челси Marsell, 73 990 р., Leform Ботинки Red Wing, 46 990 р., Code7 Ботинки Dr. Martens, 36 400 р., КМ20 Хайкеры Fracap, 29 950 р., ЦУМ Челси Moreschi, 57 490 р., No One

Женские

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полусапоги Mario Berlucci, 18 290 р. Ботинки Converse, 16 490 р., Brandshop Челси Rene Caovilla, 99 500 р., ЦУМ Сапоги Viron, 24 950 р., Peak Store Ботильоны Principe di Bologna, 35 490 р., No One Ботинки Vetements, 116 800 р., КМ20 Ботинки R13, 125 990 р., Leform Следующая фотография 1 / 7 Полусапоги Mario Berlucci, 18 290 р. Ботинки Converse, 16 490 р., Brandshop Челси Rene Caovilla, 99 500 р., ЦУМ Сапоги Viron, 24 950 р., Peak Store Ботильоны Principe di Bologna, 35 490 р., No One Ботинки Vetements, 116 800 р., КМ20 Ботинки R13, 125 990 р., Leform

Илья Петрук