Grand Vera покроет долги

Бизнес-центр Grand Vera на северо-западе Челябинска продают в рамках дела о банкротстве собственника здания — ООО «Коммерческо-производственная фирма “СДС”». Начальная цена 16-этажного объекта площадью почти 20 тыс. кв.м составляет 511,3 млн руб. Собственница компании пыталась оспорить условия и начальную стоимость здания, посчитав ее существенно заниженной. В 2019 году офисный центр уже пытались продать за 650 млн руб. Эксперты отмечают, что цена объекта «хорошая», однако местные игроки вряд ли готовы в нынешних условиях на такие крупные покупки, а покупатели из других регионов в Челябинской области отсутствуют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 15-этажный фисный центр Grand Vera построили в 2015 году

Фото: Google Maps 15-этажный фисный центр Grand Vera построили в 2015 году

Фото: Google Maps

В Челябинске продают 16-этажный офисный центр Grand Vera, расположенный на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Торги объявлены в рамках дела о банкротстве собственника здания — ООО «Коммерческо-производственная фирма “СДС”». Начальная цена объекта составляет 511,3 млн руб. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Единый лот включает нежилые помещения общей площадью почти 20 тыс. кв.м, два земельных участка в 1,9 тыс. и 2,1 тыс. кв.м, газовую котельную, систему видеонаблюдения, различное оборудование, мебель, инструменты для ремонта и уборки помещений, оргтехнику, а также комнатные растения и картины. В бизнес-центре есть подземная парковка на 145 автомобилей.

В объявлении указано, что большая часть имущественного комплекса обременена залогами: в пользу АО «Россельхозбанк» на сумму 496,2 млн руб., в пользу остальных кредиторов на 15 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 марта до 2 мая. Аукцион на повышение состоится 12 мая. Шаг составит 5% от начальной цены. Участники должны внести задаток в 10% от минимальной стоимости объекта.

Здание выставили на продажу после долгого судебного разбирательства из-за разногласий между кредиторами по поводу условий реализации имущества. Согласно материалам дела о банкротстве, порядок продажи, в том числе цену, утвердило собрание кредиторов еще в феврале 2021 года. Но с этим не согласилась единственная владелица ООО «Коммерческо-производственная фирма “СДС”» Зинфира Тетерева и направила жалобу в суд. Позже к ней присоединился еще один кредитор. По их мнению, начальная цена продажи существенно занижена и должна составлять не менее 652 млн руб. Также они возражали против продажи здания единым лотом, посчитав, что больше шансов найти покупателей на отдельные этажи с офисами. Кроме того, их не устраивали слишком высокие задаток и шаг аукциона. В июне 2022 года суд первой инстанции отказал заявителям в удовлетворении жалобы, оставив условия продажи без изменения. 9 марта Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.

Бизнес-центр Grand Vera открылся в Челябинске в 2015 году. По данным сервиса 2ГИС, сейчас там размещаются 75 организаций. В октябре 2019 года на сайте Avito появилось объявление о продаже здания за 650 млн руб. В сентябре 2019 года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ООО «Коммерческо-производственная фирма “СДС”», владевшее бизнес-центром. Крупнейшим кредитором стал Россельхозбанк. Общая сумма долгов компании составила почти 600 млн руб. Владелица 100% уставного капитала должника Зинфира Тетерева также признана банкротом.

Директор агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман считает, что несмотря на «нормальную» цену, при продаже здания могут возникнуть трудности. «Офисной недвижимости в Челябинске, особенно на северо-западе, не так много, и она востребована. У нас постоянно идут запросы от разных компаний — государственных, полугосударственных, частных. Заполняемость здания там вроде бы неплохая. С другой стороны, сама по себе цена в 511 млн немаленькая для Челябинска. Иногородние покупатели редко к нам приходят с такими бюджетами, а в Челябинске не так много игроков, у кого есть такая сумма, и не факт, что в нынешней ситуации они будут тратить. Кроме того, есть определенные сложности в самом здании, насколько мне известно, там не очень правильно все сделано с системой кондиционирования»,— говорит эксперт. Также, по его словам, привлекательность объекта зависит от количества парковочных мест и структуры собственности. «Если здание продается в одни руки — это один разговор. Если в периметре есть еще дополнительные собственники помещений или сетей, это совсем другой вопрос»,— отмечает Максим Фридман. В целом, по его словам, сегодня в Челябинске наблюдается дефицит качественной офисной недвижимости.

«Качественных площадей крайне мало, причем в любом формате. У нас есть несколько запросов от больших компаний, которые хотят, но не могут ничего найти. Яркий пример — господин Студенников, владелец “Красного и белого”, который долгое время искал себе офис и в результате пришел к выводу, что будет строить сам. Это говорит о том, что качественных площадей на рынке нет, а те, что есть, востребованы и заполнены»,— говорит Максим Фридман.

Юлия Гарипова