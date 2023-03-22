Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Встали в строй

Ирина Суханова, редактор GUIDE «Недвижимость»

Ирина Суханова, редактор GUIDE «Недвижимость»

Ирина Суханова, редактор GUIDE «Недвижимость»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ирина Суханова, редактор GUIDE «Недвижимость»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительной отрасли в прошлом году предрекали незавидное будущее. Из-за изменения ключевой ставки ипотечное кредитование оказалось недоступным для большинства россиян. Кроме того, из-за закрытия границ и санкций возникли перебои с поставкой строительных материалов и оборудования. В связи с этим застройщики перестраховались и отложили запуск новых проектов. Однако уже к концу года девелоперам удалось восстановить объемы работы. Часть материалов заместили отечественными аналогами, стабилизировалась ситуация и на банковском рынке.

Несмотря на увеличение себестоимости строительства и финальной цены квадратных метров, отрасль постепенно оживает. Уже в конце прошлого года строители смогли вернуться к ранее намеченным планам и разморозили свои проекты. Ожидается, что в ближайшее время стабилизируется и стоимость квартир, и спрос на жилье. Однако эксперты, которые и раньше старались не делать далеко идущих прогнозов, осторожно отмечают: «Если не произойдет ничего экстраординарного». А это за последние годы как раз и происходит. Поэтому, советуют аналитики, тем, кто откладывал покупку или рассматривал недвижимость как способ для инвестиций, откладывать свои планы не стоит.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...