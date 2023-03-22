Встали в строй

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова, редактор GUIDE «Недвижимость»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова, редактор GUIDE «Недвижимость»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительной отрасли в прошлом году предрекали незавидное будущее. Из-за изменения ключевой ставки ипотечное кредитование оказалось недоступным для большинства россиян. Кроме того, из-за закрытия границ и санкций возникли перебои с поставкой строительных материалов и оборудования. В связи с этим застройщики перестраховались и отложили запуск новых проектов. Однако уже к концу года девелоперам удалось восстановить объемы работы. Часть материалов заместили отечественными аналогами, стабилизировалась ситуация и на банковском рынке.

Несмотря на увеличение себестоимости строительства и финальной цены квадратных метров, отрасль постепенно оживает. Уже в конце прошлого года строители смогли вернуться к ранее намеченным планам и разморозили свои проекты. Ожидается, что в ближайшее время стабилизируется и стоимость квартир, и спрос на жилье. Однако эксперты, которые и раньше старались не делать далеко идущих прогнозов, осторожно отмечают: «Если не произойдет ничего экстраординарного». А это за последние годы как раз и происходит. Поэтому, советуют аналитики, тем, кто откладывал покупку или рассматривал недвижимость как способ для инвестиций, откладывать свои планы не стоит.