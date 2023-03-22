Поджигателю вынесли приговор

В Удмуртии вынесли приговор жителю Ижевска Рустаму Мамедову, который бросил девять бутылок с зажигательной смесью в здание отделения полиции и напал на пытавшихся его задержать полицейских. Он получил 17 лет лишения свободы. По версии следствия, он является приверженцем религиозно-экстремистской идеологии, ставящей целью нападение на силовиков. В ходе судебного заседания Рустам Мамедов частично признал свою вину и «раскаялся в содеянном».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

Верховный суд Удмуртии 22 марта огласил приговор в отношении 25-летнего Рустама Мамедова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Как было отмечено судом, в ночь на 3 сентября 2022 года Рустам Мамедов из-за ненависти к сотрудникам полиции и для привлечения их внимания, поджег здание отделения полиции №2 в Ижевске. Для этого он подготовил 13 бутылок с керосином, газовую зажигалку и три ножа.

Он успел бросить в здание девять бутылок с зажигательной смесью и поджечь входную группу, когда на место прибыли двое полицейских для его задержания. На требования сотрудников правоохранительных органов прекратить противоправные действия Рустам Мамедов не реагировал, поэтому они были вынуждены применить физическую силу и спецсредства. Нападавший достал нож и нанес множественные удары в голову, грудную клетку и спину полицейских, причинив тяжкий вред здоровью. Один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил нападавшего.

К этому моменту на место преступления прибыли дополнительные силы полиции и задержали подсудимого. Бригада скорой помощи оказала первую медицинскую помощь всем пострадавшим и госпитализировала их. Пожар в отделе полиции потушили другие сотрудники. Общая стоимость поврежденного в отделе полиции имущества составила 6,3 тыс. руб.

По данным следствия, Рустам Мамедов — приверженец религиозно-экстремистской идеологии, которая исповедует необходимость посягательства «на общественную безопасность и общественный порядок, а также на жизнь сотрудников правоохранительных органов и иных представителей власти как социальной группы, связанной с противодействием радикальному экстремизму». Ранее в суде Рустам Мамедов сообщал, что проживает в Ижевске, холост, детей нет. Имеет среднее профессиональное образование. Работал вахтовым методом дорожным рабочим в многопрофильной строительной организации в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

«Вина подсудимого подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Обстоятельством, отягчающим наказание Мамедова, суд признал совершение им преступления по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, а смягчающими обстоятельствами — полное добровольное возмещение ущерба, причиненного поджогом, и состояние его здоровья»,— поделились в пресс-службе судейского сообщества.

В ходе судебного заседания Рустам Мамедов частично признал свою вину и «раскаялся в содеянном».

С учетом обстоятельств, категории совершенного преступления — особо тяжкое, а также учитывая информацию о личности Рустама Мамедова, суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, оставшиеся 14 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему ограничение свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Попытку поджога здания полиции в окончательном судебном решении не учитывали. В суде пояснили, что это являлось лишь способом для осуществления основного умысла — нападение на сотрудников полиции и привлечение их внимания, поэтому отдельной квалификации не требовалось. Более того, нанесенный ущерб зданию полиции был полностью возмещен виновным.

Напомним, 8 декабря 2022 года на первом заседании обвиняемый вину признавал, но с мерой наказания, запрашиваемой стороной обвинения, был не согласен. «Я виновным себя в совершении этих действий признаю. Но считаю, что мои действия квалифицированы неверно и заведомо завышены»,— прокомментировал Рустам Мамедов.

Татьяна Колегова

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