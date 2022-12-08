В Ижевске начали рассмотрение дела о поджоге отдела полиции и нападении на сотрудников правоохранительных органов

8 декабря в Верховном суде Удмуртии состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении 25-летнего Рустама Мамедова, обвиняемого в попытке поджога отдела полиции №2 в Ижевске и напавшего на сотрудников полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

Государственный обвинитель Юлия Панова зачитала обвинение. Подсудимый обвиняется в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, а также посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ст. 317 УК РФ).

Что касается наказания, которое может быть назначено Мамедову, на данном этапе сказать не представляется возможным, поскольку судебные следствия по делу только начались. Однако могу сказать, что санкция за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, в том числе вплоть до пожизненного лишения свободы»,— сказала Юлия Панова.

Обвиняемый вину признает, однако с мерой наказания, запрашиваемой стороной обвинения, не согласен. «Я виновным себя в совершении этих действий признаю. Но считаю, что мои действия квалифицированы неверно и заведомо завышены»,— прокомментировал Рустам Мамедов.

Второе судебное заседание, на котором будут представлены доказательства сторон, опрошены свидетели и пострадавшие, назначено на 12 декабря.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 2 на 3 сентября 2022 года. По данным следствия, Рустам Мамедов бросил в здание отдела полиции бутылки с зажигательной смесью, после чего ранил ножом двух полицейских, прибывших для его задержания. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время мужчина находится под стражей. Срок истечение меры пресечения — 18 мая 2023 года.