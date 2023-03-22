Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперт: многие технические специалисты не хотят получать белую зарплату

Все больше технических специалистов предпочитают получать серую зарплату, заявила генеральный директор PRO Realty Майя Грехова на конференции «Управление-2023. Открытый диалог», организованной ИД «Коммерсантъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Очень многим техническим специалистам не хочется получать белую зарплату. Они говорят: "У меня алименты, у меня долги, я банкрот". Есть такая проблема на рынке, к нашему дикому удивлению»,— рассказала госпожа Грехова.

Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на исследование HeadHunter, в России белую зарплату получают 71% работников, 10% — черную, 19% — серую. Чаще всего официальный заработок имеют госслужащие, из них 98% работает вбелую. Серую зарплату получают 35% специалистов по закупкам, 33% работников туризма и общепита и 31% высшего менеджмента. В лидерах работников с черной зарплатой — начинающие специалисты и студенты (27%), работники сферы искусства и медиа (25%) и туризма и общепита (24%).

Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», почти 70% тех, кто оформлен официально, готовы согласиться на серые выплаты, если их доход при этом вырастет.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...