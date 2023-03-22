Эксперт: многие технические специалисты не хотят получать белую зарплату

Все больше технических специалистов предпочитают получать серую зарплату, заявила генеральный директор PRO Realty Майя Грехова на конференции «Управление-2023. Открытый диалог», организованной ИД «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Очень многим техническим специалистам не хочется получать белую зарплату. Они говорят: "У меня алименты, у меня долги, я банкрот". Есть такая проблема на рынке, к нашему дикому удивлению»,— рассказала госпожа Грехова.

Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на исследование HeadHunter, в России белую зарплату получают 71% работников, 10% — черную, 19% — серую. Чаще всего официальный заработок имеют госслужащие, из них 98% работает вбелую. Серую зарплату получают 35% специалистов по закупкам, 33% работников туризма и общепита и 31% высшего менеджмента. В лидерах работников с черной зарплатой — начинающие специалисты и студенты (27%), работники сферы искусства и медиа (25%) и туризма и общепита (24%).

Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», почти 70% тех, кто оформлен официально, готовы согласиться на серые выплаты, если их доход при этом вырастет.