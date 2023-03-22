Page откроет новый коворинг в бизнес-центре «Петровский Форт» на Финляндском проспекте

Сеть коворкингов Page до конца 2023 года откроет новое пространство в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пешеходной доступности от метро Площадь Ленина. Об этом «Ъ-СПб» сообщили на деловом завтраке BestBreakfast.

Площадь коворкинга составит 1000 кв. м., он расположится на втором этаже с панорамными окнами в центральном атриуме бизнес-центра «Петровский форт» в шаговой доступности от метро «Площадь Ленина». В коворкинге представят следующие типы рабочих мест: офисы для команд и компаний, меблированные рабочие места в open-space, лаунж зоны, просторная кухня и event-зона, телефонные кабинки, игровая зона и оборудованные переговорные комнаты.

«Мы уверены, что коворкинг в бизнес-центре “Петровский форт” будет успешным и гармонично дополнит разнообразную инфраструктуру комплекса, которая благодаря грамотной команде менеджмента объекта сегодня представляет комплексную экосистему, где все необходимое находится в одном квартале. Бизнес-центр, отель, разнообразный общепит в шаговой доступности - все это дает прекрасную синергию и станет притяжением для резидентов нового коворкинга»,–– рассказала генеральный директор УК PAGE Мария Сумарокова.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что группа компаний «БестЪ» из Петербурга откроет коворкинг сети Page в Калининграде в 2023 году.

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