Группа компаний «БестЪ» из Петербурга откроет коворкинг сети Page в Калининграде в 2023 году

Петербургская группа компаний «БестЪ» откроет коворкинг под своим брендом Page в Калининграде в 2023 году. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Андрей Лушников на деловом завтраке BestBreakfast. Восьмиэтажное здание площадью более 5 тыс. кв. метров на Московском проспекте в Калининграде ГК «БестЪ» приобрел за 200 млн рублей у Сбербанка. Еще около 300 млн рублей планируется вложить в ремонт и реализацию концепции.

Проект будет совмещать классический коворкинг, ритейл, смарт-офисы и развлекательные зоны с кафе. Всего в коворкинге будет около 700 рабочих мест. Стоимость аренды составит от 9 тыс. рублей в месяц. Это порядка на 30% дешевле, чем в Петербурге, отмечает генеральный директор УК Page Мария Сумарокова.

По словам Андрея Лушникова, компания рассматривает вариант инвестиционного сотрудничества. «В Калиниграде мы тоже ищем инвестора, если кто то захочет купить и оставить нас в виде управления, то добро пожаловать»,— прокомментировал господин Лушников.

О проекте стало известно еще в ноябре. Тогда же начался сбор заявок на аренду. Открытие компания пока не анонсирует, однако надеется, что запуск состоится в 2023 году.

Сеть коворкингов и франшизы PAGE создана инвестиционно-девелоперской компанией «БестЪ».

В Петербурге работает десять коворкингов сети Page, семь из которых реализуется по франшизе.

Надежда Ярмула

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