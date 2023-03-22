Суд арестовал замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии Драгомирецкого

Военный суд арестовал замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 28 млн руб. По решению суда он отправлен под арест до 4 мая, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Драгомирецкий

Фото: Росгвардия Вадим Драгомирецкий

Фото: Росгвардия

О задержании господина Драгомирецкого стало известно 20 марта. Он подозревается в получении крупных взяток (ч. 6 ст. 290) и превышении полномочий (ч. 3 ст. 286). Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Вадим Драгомирецкий подозревается в систематическом получении взяток от компании-подрядчика, которая выполняла реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. Изначально следствие оценивало сумму полученных им взяток в 19 млн руб. По словам господина Хинштейна, генерал-майор признал вину и написал явку с повинной.

РБК писало, что Вадим Драгомирецкий занимал должность замкомандующего округом по тылу. В 2019 году он задекларировал доход в 2 млн руб.

Лаура Кеффер