Генерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий написал явку с повинной по делу о крупных взятках

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу—начальник тыла Вадима Драгомирецкого возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении крупных взяток (ч. 6 ст. 290) и превышении полномочий (ч. 3 ст. 286).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Драгомирецкий

Фото: Росгвардия Вадим Драгомирецкий

Фото: Росгвардия

«По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале и добавил, что после предъявления улик Вадим Драгомирецкий признал вину и написал явку с повинной.

Как сообщил Александр Хинштейн, Вадим Драгомирецкий подозревается в систематическом получении взяток от компании-подрядчика, которая выполняла реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. В общей сложности, по версии следствия, он получил 19 млн руб.

«Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной»,— заявил Александр Хинштейн. Сейчас с Вадимом Драгомирецким проводятся следственные действия, отметил он.

«В преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО»,— добавил депутат.

Лусине Баласян