Пермяки в обмен на подсветку своих домов просят построить им футбольное поле

Сегодня на заседании комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству депутаты вновь обсудили вопрос об устройстве архитектурной подсветки фасадов зданий города Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Перми Фото: сайт администрации Перми

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Дмитрий Мясоедов рассказал, что из 87 зданий, на которых планируется установка подсветки, 14 зданий согласие на эти работы не дали. Администрация продолжает переговоры с домовладельцами этих зданий.

Как выяснилось в ходе комитета, владельцы домов за согласие на установку подсветки на свои фасады выдвинули ряд своих требований. Например, жители дома ул. Комсомольский проспект 51 просят оборудовать сквер. А жители дома по улице Барамзиной хотят футбольное поле и парковочную площадку. Однако средств на подобное благоустройство не предусмотрено.

Депутаты предложили свою помощь в переговорах с жильцами. Член фракции КПРФ Сергей Сенно счел требования домовладельцев «шантажом». Депутат Михаил Черепанов заметил, что решить вопрос можно только переговорами. Он предложил, что если договориться не удастся, то нужно посмотреть другие технические возможности, чтобы дома, которые откажутся от подсветки, не были черными пятнами. В результате на комитете было принято решение оставить на контроле решение этого вопроса.