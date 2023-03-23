22–24 марта в Санкт-Петербурге пройдет XXII международный форум «Экология большого города». О том, что за последние годы вопросы защиты окружающей среды стали интересны не только активистам, но и крупным корпорациям и почему в экологии нужно избегать перегибов, корреспонденту «Ъ-СПб» Василисе Мотовой рассказал генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

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— Не потеряла ли экологическая повестка актуальность во время пандемии и сегодня, в условиях глобального экономического и геополитического кризиса?

— Пандемия как раз заострила внимание на экологических проблемах, которые допандемийное и докризисное общество могло не замечать. Мировое сообщество вспомнило о природе, о братьях наших меньших и об угрозах их существованию со стороны человека. Задумалось о загрязнении водоемов, качестве воздуха, вырубке лесов. Ни в пандемию, ни сейчас, когда на наших глазах разворачиваются беспрецедентные геополитические и экономические потрясения, тема экологии не уходила на второй план, оставаясь одной из наиболее актуальных в повестке дня.

— Вы не считаете, что вопросы устойчивого развития волнуют мир только в спокойные и благополучные времена?

— Нет, хотя, например, в Европе раньше громче всех кричали про заботу об окружающей среде, а сейчас в той же Германии вдруг принимается решение о расконсервировании угольных электростанций, которые, по словам тех же деятелей, коптят небо и загрязняют воздух. А все потому, что немцы отказались от дешевого и куда более экологичного российского газа и столкнулись с дефицитом энергии.

Тема экологии, безусловно, важна и крайне актуальна. При этом следует обходиться без перегибов. Развитие должно быть поэтапным и постепенным. А не так, чтобы у фермеров вдруг начали отбирать пахотные земли под установку солнечных панелей или все разом отказались бы от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Важно обозначать проблемы и находить оптимальные пути их решений без радикальных действий, с учетом интересов всех сторон. Форум «Экология большого города» — площадка для такого конструктивного диалога.

— Сколько посетителей принял форум «Экология большого города» в прошлом году и какое количество гостей вы ожидаете в этом году?

— В 2022 году в «Экологии большого города» приняли участие более 2 тыс. специалистов из 50 регионов России и Белоруссии. В выставочной экспозиции участвовали 26 компаний, в этом году ожидаем уже свыше 50. Количество деловых мероприятий также увеличится с 31 до 37. По количеству посетителей тоже прогнозируем рост.

— С чем вы связываете динамику?

— С актуальностью повестки и новым социальным статусом конгрессно-выставочных мероприятий и площадок. Они консолидируют общество и вовлекают различные слои населения в решение стратегических задач государства. Плюс в прошлом году определенное влияние на посещение и участие в мероприятиях еще оказывал коронавирус, а сейчас все ограничения сняты.

— Как трансформировался форум за годы своего существования и за последний год? В чем это выражается?

— В нынешнем году форум пройдет уже в 22-й раз. Появился он, когда в российском обществе на повестке дня впервые всерьез встала тема экологии и охраны окружающей среды. Некоторое время форум проводился совместно с выставкой «ЖКХ России», но потом стало очевидно, что тематическая насыщенность обоих проектов позволяет им существовать независимо. С прошлого года форум дополняется спецпроектом «Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация», участники которого демонстрируют передовые практики городского благоустройства.

С 2018 года параллельно проводится форум «День Балтийского моря». Ранее он проходил при поддержке Хельсинкской комиссии. Сейчас к участию приглашены морские регионы РФ. К сожалению, все соседи России по Балтийскому региону входят в список недружественных стран. Поэтому сейчас с ними невозможно продуктивное сотрудничество. Если раньше мы совместно обсуждали вопросы охраны водных и рыбных ресурсов, прибрежных территорий Балтийского моря, то сейчас форум направлен на распространение передовых петербургских практик на российские регионы.

Северная столица — один из мировых лидеров по качеству питьевой воды и передовой центр водоочистки. Россия — впереди планеты всей по запасам водных ресурсов, при этом по качеству питьевой воды мы — на 55-м месте. Изучение и применение петербургского опыта в регионах поможет исправить эту статистику. Задача стратегическая, так как вода — новая нефть. В условиях нехватки пресной воды за нее развернется глобальная конкуренция.

— Как меняется климатическая повестка, учитывая, что эта тема всегда была в фокусе глобальных участников?

— Климатическая повестка никуда не ушла и по-прежнему остается одной из центральных тем форума наряду с сохранностью водных ресурсов, переработкой отходов, особо охраняемыми природными территориями, экообразованием. Вопросы адаптации экономики и общества к последствиям климатических изменений затронут как на пленарном заседании, так и на тематических сессиях (например, на круглом столе «Оценка и расчет выбросов парниковых газов — новое в экологической ответственности предприятий»).

— Как изменилась география зарубежных делегаций, посещающих форум?

— В прошлом году были только представители России и Белоруссии. В этом году идут переговоры с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой. Мы открыты к сотрудничеству с дружественными государствами. Ведем активную работу, чтобы постепенно заместить европейцев представителями Азии, Африки, Латинской Америки. Но процесс этот долгий и кропотливый. При сохранении нынешнего уровня поддержки конгрессно-выставочных мероприятий, комплексов и компаний со стороны государства мы добьемся положительных результатов.

— Изменилась ли политика корпораций в развитии экологических принципов, культуры потребления?

— Произошла трансформация экологического сознания общества. Если еще лет 15 назад вопросы экологии заботили в основном активистов, а крупный бизнес воспринимал экологические экспертизы как формальность, то сейчас все кардинально изменилось. Современный российский бизнес осознает экологическую ответственность перед обществом. В любой уважающей себя корпорации развиваются экологические проекты. Мы осознали, что без заботы и бережного отношения к окружающей среде наше существование не будет комфортным и безопасным. Смею надеяться, что просветительскую роль здесь сыграл и форум «Экология большого города».

— Ожидается ли в рамках форума подписание соглашений с крупными компаниями?

— На церемонии торжественного открытия «Экологии большого города» планируется подписание соглашений по разработке отдельного проекта по экологическому оздоровлению и защите водной системы «Онежское озеро — Ладожское озеро — река Нева — Финский залив». Подписантами выступят региональные министры и председатели комитетов по экологии по СЗФО.

— Быть экологичным может позволить себе далеко не каждая компания. Как быть экологичным среднему и малому бизнесу?

— К сожалению, такая проблема действительно существует, но наш форум как раз и призван выработать оптимальные пути ее решения, сформировать алгоритмы действий. Для представителей малого и среднего бизнеса будет работать «Биржа деловых контактов» по направлениям «Экология» и «Комфортная городская среда». Это отличный шанс в кратчайшие сроки найти партнеров для совместной реализации экологических программ.

Традиционно будет развернута экспозиция комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Посетители смогут получить консультации по вопросам государственной политики в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, координации деятельности иных исполнительных органов государственной власти Петербурга в этой сфере.

— В прошлом году в рамках форума впервые прошел Молодежный день. Что будет сделано в этом году, чтобы привлечь к экологической проблематике молодое поколение?

— В рамках молодежной программы участники смогут посетить коллективную экспозицию вузов Санкт-Петербурга. Состоится сессия «Экологическое воспитание: современные формы и лучшие практики» и конференция «Экоинтеллект нового времени». Молодежные мероприятия «Экспофорума» занимают важное место в календаре наших событий. Молодежные дни проходят в рамках Газового форума, выставок «Экспотехностраж», «Агрорусь», «Российский промышленник» и других. Роль культуры в жизни молодого поколения обсуждается на проекте «Диалоги/диалоги». Мы также проводим научно-образовательные салоны, профориентационные форумы, экскурсии для студентов вузов и техникумов и многое другое. Мы помогаем нашему молодому поколению выйти из онлайна в мир живого общения, обеспечиваем социализацию, патриотическое воспитание, просвещение и любовь к родине.