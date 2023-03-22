Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-главы ЦИКа Владимира Чурова. Глава государства направит телеграмму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

О смерти Владимира Чурова сообщил бывший зампредседателя Центризбиркома, депутат Госдумы Леонид Ивлев. По информации «Ведомостей», чуть более недели назад 70-летний экс-глава ЦИКа перенес операцию после обширного инфаркта.

Господин Чуров возглавлял Центральную избирательную комиссию с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. После ухода с должности председателя ЦИКа он стал послом по особым поручениям МИД РФ, руководил научным советом Российского военно-исторического общества. В октябре 2019 ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.