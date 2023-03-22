Поток туристов из Китая будет возвращаться в Петербург не один год

Туристический поток в Санкт-Петербург из Китая будет восстанавливаться не один год. Такое мнение выразил глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета по развитию туризма Санкт?Петербурга Сергей Корнеев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель комитета по развитию туризма Санкт?Петербурга Сергей Корнеев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Со слов господина Корнеева, причина в частности кроется в том, что многие китайские турфирмы во время пандемии были вынуждены закрыться. Теперь им нужно время на восстановление и возвращение к работе в нормально режиме. На фоне серьезных локдаунов туризм в Китае «просто остановили».

Сергей Корнеев уверен, что в этом году следует ждать всего от 10% до 30% от допандемийного потока китайских туристов.

В начале марта «Ъ-СПб» писал, что после частичного снятия коронавирусных ограничений в Китае Петербург принял первых массовых туристов. Смольный надеется на стабильный поток гостей из Поднебесной. Эксперты и участники рынка считают, что в этом году ситуация не выправится. Заметных изменений стоит ждать через несколько лет, так как на туристов может повлиять текущая внешнеполитическая и внутриэкономическая ситуация в России.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Массы не в кассу».

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