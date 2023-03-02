Массы не в кассу

После частичного снятия коронавирусных ограничений в Китае Петербург принял первых массовых туристов. Смольный надеется на стабильный поток гостей из Поднебесной. Эксперты и участники рынка считают, что в этом году ситуация не выправится. Заметных изменений стоит ждать через несколько лет, так как на туристов может повлиять текущая внешнеполитическая и внутриэкономическая ситуация в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению участников рынка, массового потока туристов из Китая в этом году ждать не приходится

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По мнению участников рынка, массового потока туристов из Китая в этом году ждать не приходится

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первая после пандемии организованная группа китайских туристов из Китайской народной республики (КНР) прилетела в Пулково 25 февраля. В составе группы — более 30 жителей из Гуанчжоу, которые отправились по туристическому маршруту с посещением Москвы и Петербурга. Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил, что возвращение китайского туриста является знаковым событием для городской индустрии гостеприимства, а также обозначает новые векторы развития отрасли в целом.

«Китай — это огромная страна с диверсифицированным туристическим потоком. В последние два года перед пандемией мы замечали повышение качества туриста. Приезжали гости с высоким достатком, которые ранее бывали в других городах и странах. Это был искушенный турист. И сейчас мы также ориентированы на гостей из экономически развитых китайских городов, которые значительно платежеспособнее, чем среднестатистический турист. Кроме того, до пандемии существовал субсидируемый профсоюзный международный туризм. Будет ли он сейчас — не знаем, до пандемии наши китайские коллеги говорили, что, вероятно, нет. Я уверен, что восстановление туристического потока займет не менее трех лет. Сроки будут зависеть как от самого процесса восстановления туротрасли в КНР, возобновления старых и создания новых туристских связей, так и от нашей активности, транспортных решений и развития отношений между нашими странами»,— уточнил господин Корнеев. По его словам, в настоящее время петербургскими туроператорами прорабатываются варианты коллективного размещения, организации питания, обновляются программы туристских маршрутов. В отелях готовятся дополнительные инструкции и указатели на китайском языке.

В этом году Россия вошла в тестовый список стран для групповых поездок туристов из Китая, что может положительно повлиять на восстановление въездного турпотока. В ведомстве отметили, что путешественники из КНР сейчас довольно обеспеченные, предпочитают останавливаться в отелях сегмента «четыре-пять звезд». По данным Центробанка РФ, в 2019 году совокупные траты граждан Китая в России достигли $1 млрд. В комитете по развитию туризма сообщили, что участники прибывшей сейчас группы — люди от 25 до 60 лет, которые проявляют интересе к событийным мероприятиям, Северу, сочетанию культуры и экологии, шопингу. Стоимость тура — 12–13 тыс. юаней, еще 6–7,5 тыс. юаней было потрачено на авиабилеты, виза туристам обошлась в $150.

В 2018 году Петербург посетило около 800 тыс. граждан КНР, в 2019-м — 951 тыс. В целом в постпандемийном и санкционном 2022 году Петербург принял 341 тыс. иностранных гостей: 153 тыс. — из дальнего зарубежья и 188 тыс. — из ближнего. В 2023 году город планирует увеличить количество иностранных туристов, в том числе в результате ожидаемого возобновления безвизового обмена в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем.

Владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы отметил, что китайцы никогда не селились в премиальных отелях категории «четыре-пять звезд». Организованные группы выбирали гостиницы категории «три звезды», где цена заметно ниже. В настоящий момент основными потребителями гостиниц премиального сегмента являются выходцы из Ближнего Востока (Иран, Турция, Саудовская Аравия). Поэтому в летний сезон 2023 года пятизвездочные отели будут ориентироваться именно на восточных гостей. В том числе и потому, что это более платежеспособная аудитория, пояснил эксперт.

«Нужно понимать, что с 2020 года мы живем в абсолютно другой реальности с точки зрения глубины бронирования. В 2019 году в феврале-марте было понятно, какой нас ждет летний сезон, а теперь этого понимания нет»,— рассказал господин Теймурханлы. Он подчеркнул, что делать прогнозы сейчас можно только относительно индивидуальных бронирований, а не массовых туристов. При этом глубина бронирования в отелях составляет от 7 до 14 дней. С ним согласна владелица сети отелей и апартаментов Sokroma Hotels and Aparts Дарья Ковалевская. По мнению эксперта, ажиотажного спроса на бронирование сейчас нет и неизвестно, появится ли он в будущем.

«Окно бронирования сейчас очень короткое, и эти бронирования занимают не более 18% от гостиничного фонда. Поэтому цифры невелики. Понятно, что город ждет китайских туристов, но в настоящее время Петербург к этому не готов. Мы делали эксперимент и искали по отелям менеджера, который говорит на китайском языке. Практически никого не нашли. Либо таких специалистов нет, либо это дорогие переводчики»,— поделилась госпожа Ковалевская.

Управляющий партнер Cronwell Hospitality Group и директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин добавил, что информация о китайских туристах появится не раньше мая и рассчитывать на то, что гости будут активно тратить в городе деньги, не приходится.

«Раньше китайские гости покупали брендовые вещи и янтарь. И если с янтарем в стране проблем нет и в будущем, скорее всего, восстановятся китайские магазины, которые им торговали до пандемии, то с брендовыми вещами возникнут сложности. Поэтому особой толпы в аутлетах не мы увидим»,— считает господин Мусакин.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова отметила, что приезд китайского гостя — это «трепетное событие» мирового масштаба. Но туристическим поездкам могут воспрепятствовать санкции, вводимые против сотрудничающих с Россией компаний.

На данный момент из Петербурга в КНР и обратно есть несколько рейсов в неделю. По данным пресс-службы аэропорта Пулково, из города выполняются рейсы в Чэнду и Пекин. Авиакомпания Sichuan Airlines выполняет два рейса в неделю в Чэнду по четвергам и субботам. С 20 февраля Hainan Airlines выполняет один рейс в неделю в Пекин по воскресеньям.

Екатерина Рязанова