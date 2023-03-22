Депутаты избрали мэром Воронежа Вадима Кстенина

Депутаты Воронежской городской думы большинством голосов избрали мэром действующего градоначальника Вадима Кстенина. Его полномочия оканчивались 4 апреля. В финале конкурса его конкурентом был заместитель гендиректора местного застройщика «Аксиома» Александр Овсянников.

Выступая в гордуме, Вадим Кстенин заверил, что знает «все городские проблемы и механизмы их решения». Согласно его выступлению, за пять лет в городе планируется построить не менее 20 объектов общего образования и 20 детсадов, уделить «повышенное внимание» ремонту и реконструкции объектов ресурсоснабжающими организациями, реализовать ряд проектов комплексного развития территорий, организовать линию метробуса от главного корпуса университета до аэропорта, построить новые дороги и модернизировать электротранспорт. Также запланирован целый ряд других мероприятий.

Объем финансирования подготовленной господином Кстениным программы составляет около 137 млрд руб., из которых 95 млрд руб. он рассчитывает привлечь из вышестоящих бюджетов.

Еще 16 млрд руб. может быть направлено из бюджета города. «За недостающими 26 миллиардами рублей в банки обращаться не планирую. Моя цель — ноль долгов. Я планирую привлечь на реализацию программы средства частных инвесторов в рамках муниципально-частного партнерства. Этот механизм показал себя как один их наиболее эффективных рычагов в развитии города»,— сообщил Вадим Кстенин.

Напомним, на должность главы города также претендовали временно не работающий Александр Дудченко, замгендиректора по развитию одного из крупнейших в регионе застройщиков, ДСК, Сергей Крючков, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и общественник Илья Наумов.

Подробнее о финале конкурса читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин, Андрей Цветков

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