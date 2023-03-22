На разработку проекта ледовой арены в Дюртюлях направят до 10 млн рублей

Администрация Дюртюлинского района на конкурсе 11 апреля выберет разработчика проекта строительства ледовой арены в Дюртюлях, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 10,2 млн руб., он будет оплачен из бюджета района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

До 1 декабря необходимо провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию на строительство здания ледовой арены. Площадь участка составляет 1,8 га. В здании, которое должно быть построено из металлокаркаса, необходимо предусмотреть зал с ледовым полем площадью 36 на 66 кв. м, кассу, гардероб, тренажерный зал, медкабинет с массажной, тренерскую с душевой и так далее.

Разработчик должен предусмотреть рекультивацию нарушенных при строительстве земель, озеленение территории.

Майя Иванова

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