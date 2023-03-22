The Weeknd вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире

Певец The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе) стал первым музыкантом, который преодолел рубеж 100 млн ежемесячных слушателей на Spotify. Он также установил рекорд по количеству ежемесячных слушателей на платформе — 111,4 млн человек. Благодаря этому он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире, сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ashley Landis / AP Фото: Ashley Landis / AP

Песня «Blinding Lights», выпущенная The Weeknd в 2020 году, стала самой прослушиваемой на Spotify композицией — по состоянию на февраль ее послушало около 3,4 млрд человек. В 2016 году певец также попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый популярный альбом на Spotify, а также за самое большое количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100 для сольного исполнителя-мужчины.

Лаура Кеффер