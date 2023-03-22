В красноярском аэропорту несколько сотен пассажиров не могу вылететь в Норильск и Игарку

В аэропорту Красноярска из-за непогоды задержано сразу несколько рейсов на север Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба авиапредприятия. На данный момент задержаны три рейса в Норильск и один в Игарку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Литвинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Литвинов, Коммерсантъ

Синоптики сообщают о сильном и очень сильном ветре в Таймырском муниципальном районе, порывы –15-20 м/с, местами 25-30 м/с, снег, метель. Температура воздуха -8,-13, ночью и -2,-7 днем.

По информации главы Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрия Горяева, вылета ожидают несколько сотен пассажиров. Сейчас они находятся в стерильной зоне аэропорта. Для пассажиров организованы дополнительные кресла, а пассажирам с детьми предоставлена комната матери и ребенка в общей зоне. В пресс-службе аэропорта сообщают, что в случае отмены рейсов, пассажиров попросят освободить стерильную зону. О возможном времени вылета пока не сообщается.

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Сергей Балин