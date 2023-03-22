Омский «Авангард» одержал третью победу в серии плей-офф с «Металлургом»

«Авангард» увеличил свое преимущество в полуфинальной серии плей-офф конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Омичи одержали третью победу над магнитогорским «Металлургом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Голубь, Коммерсантъ Фото: Виктор Голубь, Коммерсантъ

Игра прошла в Магнитогорске. Основное время закончилось со счетом 2:2. В составе гостей отличились канадец Корбэн Найт и Виктор Сведберг, имеющий гражданство Казахстана. Причем, последний сравнял счет за пять минут до конца третьей 20-минутки.

В овертайме на 65-й минуте забил Арсений Грицюк. Это уже второй гол омского нападающего в овертаймах в этой серии.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Чтобы завершить ее в свою пользу, омичам осталось выиграть один матч. Следующая игра пройдет в Магнитогорске 23 марта.

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Валерий Лавский