Омский «Авангард» одержал третью победу в серии плей-офф с «Металлургом»

«Авангард» увеличил свое преимущество в полуфинальной серии плей-офф конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Омичи одержали третью победу над магнитогорским «Металлургом».
Фото: Виктор Голубь, Коммерсантъ
Игра прошла в Магнитогорске. Основное время закончилось со счетом 2:2. В составе гостей отличились канадец Корбэн Найт и Виктор Сведберг, имеющий гражданство Казахстана. Причем, последний сравнял счет за пять минут до конца третьей 20-минутки.
В овертайме на 65-й минуте забил Арсений Грицюк. Это уже второй гол омского нападающего в овертаймах в этой серии.
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Чтобы завершить ее в свою пользу, омичам осталось выиграть один матч. Следующая игра пройдет в Магнитогорске 23 марта.