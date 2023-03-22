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Шеф-повара братья Березуцкие ушли из ресторана с двумя звездами Michelin — Twins Garden

Шеф-повара московского ресторана Twins Garden, братья-близнецы Иван и Сергей Березуцкие, больше не работают в заведении. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Пришло время двигаться и расти дальше» — так они объяснили свой уход.

«Время бежит, все меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания. Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Но пришло время двигаться и расти дальше. Сегодня наш последний день работы в Twins Garden. А что же дальше? У нас очень много идей и планов. И когда придет время, мы вам обязательно обо всем расскажем»,— написали братья в соцсетях.

Иван и Сергей Березуцкие были совладельцами Twins Garden до 2019 года, потом его выкупил российский бизнесмен Алексей Репик. Ресторан стал одним из двух заведений, получившим в 2021 году две звезды самого престижного в мире гастрономического гида Michelin.

В 2022 году Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund или WWF, признан иностранным агентом) наградил братьев благодарственной грамотой — «за вклад в сохранение первозданных лесов России». Шеф-повара готовили десерт «Сибирь» — при заказе клиентам предлагали поучаствовать в программе фонда по защите лесов России от пожаров.

Анастасия Ларина

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